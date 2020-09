Boca es recibido en Paraguay con polémicos carteles previo a disputar la Copa Libertadores

Boca Juniors llegó a Paraguay para enfrentar a Libertad por la jornada 3 de la Copa Libertadores y su recibimiento se tornó enrarecido. Según TyC Sports, hinchas de River colocaron carteles con polémicos adjetivos, tales como "mafioso bostero” y “acá viniste a llorar para no jugarla”.

Algunos de los carteles hacen alusión a la cantidad de casos positivos de coronavirus que se registraron en el elenco argentino. Conmebol permitió que los jugadores puedan viajar, argumentando que después de cierto tiempo ya no hay riesgo de contagios.

“La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Centers for Disease Control and Prevention de EE. UU., hacen una clara diferenciación entre los PCR (+) de quienes están cursando la enfermedad y pueden contagiar a otros y los PCR (+) de quienes superaron la enfermedad, los cuales son considerados y ya no contagian”, informó la institución en un comunicado. Sin embargo, aún faltan estudios que comprueben esa premisa.

Otras de las pancartas decían “Asunción territorio Millonario”, “En Mendoza, en La Boca, en la Copa, en Europa” y “El regreso de los muertos vivos”.

Por su parte, Boca Juniors informó que viajó a Paraguay con los jugadores que dieron negativo a las pruebas de COVID-19.

“Todos los integrantes del plantel tienen el alta médica por COVID-19 firmada por el médico especialista en infectología y certificado de aptitud física, según los estudios cardiológicos y clínicos realizados”, se lee en el informe.

PUEDES VER Programación de la Copa Libertadores 2020: conoce los horarios de los partidos de la fecha 3

El partido se jugará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora paraguaya) y 9.00 p. m. (hora argentina) en el estadio General Pablo Rojas por el Grupo H de la Libertadores.

Boca Juniors, últimas noticias: