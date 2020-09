Pizarro sobre trabajar en Perú: Lo complicado es encontrar a la gente adecuada

Claudio Pizarro sostuvo una rueda de prensa tras ser nombrado embajador del Bayern Múnich. El excapitán de la selección peruana se refirió a si volvería a su país natal para laborar.

“Por supuesto que he pensado en trabajar en Perú. Le he dado muchas vueltas al asunto, en qué momento sería ideal ver la posibilidad de volver y laborar de alguna manera con el país porque creo que con los conocimientos y con el trabajo que he adquirido en Europa podría ser muy útil para eso”, aseveró el ‘Bombardero de los Andes'.

“Lo importante para poder hacerlo es tener a la gente adecuada alrededor para realizar un buen trabajo y esa es una de las cosas complicadas de encontrar”, explicó Claudio Pizarro durante la conferencia de prensa.

El exfutbolista tendrá el duro reto de llevar la cultura del Bayern Múnich a todo el mundo, pero sobre todo a Latinoamérica, donde se ha ganado el cariño y respeto de todos los fanáticos del fútbol.

En otra parte de la conferencia, Claudio Pizarro se refirió a una de sus grandes preocupaciones con la actual generación de jugadores nacionales. “No están saliendo a Europa o países importantes”, manifestó.

“Esa jerarquía es clave para participar en torneos importantes. Mientras estuve allí, siempre traté que los chicos emigren al fútbol extranjero. Ojalá que algunos de los chicos pueda abrir puertas. Espero que mejore”, concluyó al respecto.

