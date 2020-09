Representante de Beto Da Silva sobre su lesión: “Es un tema de mala suerte, no pasará de 7 días”

Cuando todo indicaba que Beto Da Silva tendría algunos minutos este viernes 11 de septiembre ante UTC para después ser titular ante Estudiantes de Mérida por la Copa Libertadores, sufrió una lesión. Ante este panorama, el entrenador de Alianza Lima dispondrá de Patricio Rubio, Cristian Zúñiga y Gonzalo Sánchez para afrontar estos encuentro.

José Hanan, representante del futbolista, conversó con el programa Voces del Fútbol, donde habló sobre la fisura que sufrió Da Silva. “El había tenido un desgarro. Se recuperó, empezó a trabajar y según me comentó sintió un jalón en la misma zona, pero no es nada grave. Solo se le abrió la cicatriz. No pasa de 7 días”, expresó.

Tras esto, Hanan comentó que el verdadero problema de Beto Da Silva es el psicológico, más que lo físico. “Hoy lo de Beto creo pasa por un tema psicológico. Él se ha cuidado bien y creo que piensa siempre en sus lesiones. Necesita recuperar la confianza”, añadió el representante.

“Picó, realizó trabajos de alta intensidad. Es un tema de mala suerte. Muchos jugadores cuando tienen problemas musculares y tienen una cicatriz, esta se les abre poquito. Hizo esfuerzos, todo normal, no es que la gente de Alianza Lima lo echó al ruedo irresponsablemente, todo estaba bien”, aseguró José Hanan al ser consultado si es que el club había adelantado el regreso de Da Silva.

Hanan es consciente que Alianza Lima no la pasa nada bien en el torneo local, por lo que Beto Da Silva iba a ser una pieza fundamental para Mario Salas; sin embargo, tendrá que esperar su turno. “Él creía que si entrenaba bien y se mantenía podía ganarse un lugar en el once. Como todos los jugadores, cuando no juegan y el equipo no anda bien, tratan de ponerse bien a punto. Ojalá sea máximo 10 días o menos. Esperemos que pueda rendir”, sostuvo.

Por último, habló sobre las críticas que viene recibiendo Beto Da Silva en las redes sociales, a quien acusan de ser un “futbolista de cristal" porque se para lesionando. “Por eso damos la cara, contamos la verdad de las cosas para que la hinchada se quede tranquila”.

