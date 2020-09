André Carrillo contribuyó con asistencia de gol en victoria del Al Hilal [VIDEO]

André Carrillo ha sido pieza fundamental en el esquema del Al Hilal para la consecución de la Liga Profesional Saudi. Este miércoles, el atacante nacional fue clave en la victoria de su equipo sobre el Al Shabab (2-1) al contribuir con la segunda conquista gracias a una asistencia de gol para el francés Bafetimbi Gomis, en partido correspondiente a la jornada 30 del torneo árabe.

El ataque del cuadro 'Blue’ llegó por la banda derecha en territorio adversario. El lateral Mohammed Al Burayk corrió hasta cerca de la línea rival para controlar un balón largo que salió desde su defensa.

Rápidamente, el carrilero cedió el balón a André Carrillo, que tuvo tiempo y espacio para sacar un centro prolijo desde el costado derecho. El balón viajó hasta el segundo lado del área que defendía el portero del Al Shabab.

Ahí, Bafetimbi Gomis, ariete francés, golpeó la pelota de volea, y aunque tuvo un ligero desvío, terminó por colarse en la valla del meta Marwan Al Haidari, quien no pudo controlar el disparo efectuado por el ‘galo’.

Las ofertas que rechazó André Carrillo para fichar por el Al Hilal

El rendimiento de André Carrillo en el Mundial de Rusia 2018 fue uno de los más altos en la selección peruana. La ‘Culebra’ estuvo fino y hasta logró marcar un gol frente al combinado de Australia.

Diversos clubes de Europa intentaron ficharlo, pero nunca tuvo la intención de concretar su llegada a alguno de esos equipos, pues esperaba estar en una escuadra que luchara los primeros lugares en su liga.

“Después del mundial me hablaron del Fulham, podía continuar en Benfica porque al final era yo quien decidía, ya que me quedaban tres años de contrato y tuve lo del Al Hilal. Tampoco era que tenía mil ofertas. Uno dice: ‘juegas un mundial, te van a llover ofertas’ y no es así. Los periodistas hablan muchas veces sin tener idea”, aseguró André Carrillo en diálogo con Al ángulo.

