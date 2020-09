Jonathan Dos Santos confesó que “no tendría problemas” en jugar por la selección peruana [VIDEO]

Sus goles con la camiseta de Universitario de Deportes lo catapultaron a ser un referente en la delantera, y con eso ganarse el aprecio de la hinchada ’crema’. A Jonathan Dos Santos solo le ha costado jugar 8 partidos de la Liga 1 Movistar para demostrar sus cualidades de cara al arco contrario. En el camino ha marcado seis goles y con ello sueña convertirse en el artillero del torneo nacional.

“Me gustaría salir goleador del campeonato y lograr el objetivo que todos queremos, que es la 27 (estrella para Universitario), dijo el atacante uruguayo a TV Perú Deportes. En esa misma línea, añadió que el equipo ’merengue’ “tiene todo para estar muy bien, peleando campeonatos siempre y para estar jugando copas internacionales siempre”.

En otro momento habló sobre la decisión de Ángel Comizzo por no usarlo en el once inicial, como ha sucedido en las últimas fechas. Ese lugar viene siendo alineado Alexander Succar.

“Con Ale (Succar) somos los dos ’9′ del equipo y cuando me ha tocado jugar siempre ha estado apoyando. Ahora a mí que me ha tocado estar en el banco, siempre he dado lo mejor de mí. Comizzo siempre nos recalca que nadie es más importante que el equipo. Nosotros tratamos de respetar eso”, afirmó.

Jonathan Dos Santos y la posibilidad de jugar en la selección peruana

El uruguayo de 28 años de edad fue consultado sobre si estaría dispuesto en jugar por la selección peruana. Antes de responder esa interrogante habló por el conjunto de su país natal que es dirigido por Óscar Washington Tabárez.

“Me gustaría jugar en mi selección, pero sé y soy consciente que tenemos grandes delanteros en la selección uruguaya. Es muy difícil para mí”, dijo Jonathan Dos Santos. Al referirse a la ’bicolor’, expresó que primero tendría que cumplir algunos requisitos.

“(¿Para jugar por Perú?) Primero tendría que estar tres años, si no me equivoco, en Perú para nacionalizarme. Tendría que hablarlo con mi familia, no tendría problemas”, acotó.

