La sanción que recayó sobre Novak Djokovic tras el pelotazo, sin intención, que le propinó a una jueza

El tenista serbio Novak Djokovic perderá los puntos y los premios monetarios que había sumado durante el US Open de Estados Unidos debido a su descalificación del domingo en los octavos de final, informaron los organizadores.

“De acuerdo al reglamento de los Grand Slam y seguido del acto intencional de golpear una pelota peligrosamente y sin medir las consecuencias, el US Open descalificó a Novak Djokovic”, se lee en el comunicado.

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

Asimismo, se resaltó que el tenista serbio “perderá todos los puntos de clasificación ganados en el Abierto de Estados Unidos y será multado con el dinero ganado en premio en el torneo, además de cualquier o todas las multas impuestas con respecto al incidente”.

Tras su descalificación, Djokovic abandonó rápidamente Flushing Meadows sin prestar declaraciones. El número uno mundial fue apartado de la competencia por lanzar una pelota contra una jueza de línea durante el partido de octavos de final contra el español Pablo Carreño.

Frustrado después de perder su servicio ante Carreño, que daba ventaja 6-5 al español en el primer set, Djokovic sacó una pelota del bolsillo y la lanzó hacia la pared, golpeando, de forma aparentemente involuntaria, en el cuello a una jueza de línea, que tuvo que recibir atención médica.

Carreño habla sobre la descalificación de Djokovic

El español Pablo Carreño dijo que el serbio seguramente la golpeó “sin querer” y que los jueces tomaron la decisión correcta.

“Por supuesto que creo que no fue intencional. No creo que ninguno de nosotros haga una acción así intencionadamente (...) No creo que Novak quisiera nunca golpear a la juez”, dijo en la rueda de prensa.

“Djokovic no es un jugador agresivo. Ha sido seguramente sin querer”, exclamó el español, número 27 de ATP, que avanzó de esta forma a los cuartos de final. “Es un gran jugador, una gran persona y estoy seguro de que no quería hacer esto, fue mala suerte”.

“Supongo que él lo explicará en su momento, pero por supuesto es un momento muy duro para él (...) Lo sería para mí si yo fuera quien hizo esto”, añadió.

Sin embargo, el español estuvo de acuerdo con la decisión de los jueces de descalificar al número uno mundial.

“Es un momento difícil para todos, pero creo que por mucho que su intención no fuera darle, era la decisión que había que tomar. Estas cosas no pueden pasar”, afirmó el tenista de 29 años.

