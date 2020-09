España vs. Ucrania EN VIVO: horarios y canales para seguir transmisión de la Liga de Naciones

VER EN VIVO España vs. Ucrania ONLINE EN DIRECTO vía ESPN 2 y TVE | Se enfrentan este domingo 6 de septiembre a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alfredo di Stéfano por la fecha 2 del Grupo D de la Liga de Naciones de la UEFA 2020.

El encuentro que será sintonizado por ESPN 2 tendrá como árbitro principal al francés Benoit Bastien. Además, podrás seguir el minuto a minuto, goles e incidencias de este partido a través de La República Deportes.

¿Cómo llegan España y Ucrania?

La selección española, renovada por Luis Enrique con una hornada de juventud y descaro con Ansu Fati a la cabeza, viene de empatar de visita 1-1 ante Alemania con un agónico gol de José Luis Gayá. España lleva doce partidos sin conocer la derrota y espera defender esa racha ante Ucrania.

“Estamos pensando continuamente en el once, si repetir el bloque o buscar jugadores de refresco. Podría cambiarlos a todos para conseguir un equipo fresco pero con debuts de jugadores. Más o menos lo tengo despejado, pero Shevchenko (seleccionador de Ucrania) es muy listo y no quiero darle pistas. No quiero dar ventajas a Ucrania porque ya juega bastante bien como para decirle quién juega”, afirmó Luis Enrique en conferencia de prensa.

Por su parte, la Ucrania de Andriy Shevchenko viaja a Madrid con mucha confianza después de clasificar brillantemente para la Eurocopa y de arrancar esta semana la Liga de Naciones con una sufrida victoria ante Suiza (2-1).

“El nivel del fútbol español es muy alto. Lo demuestran sus equipos todas las temporadas en Europa. Es una de las mejores selecciones a la que te puedes enfrentar. Es un partido cargado de exigencias para nosotros y para medir dónde estamos. Es una gran oportunidad para crecer”, comentó Shevchenko en rueda de prensa.

España vs. Ucrania EN VIVO: horarios para ver partido de la Liga de Naciones

- Perú: 1.45 p. m.

- Colombia: 1.45 p. m.

- Ecuador: 1.45 p. m.

- Estados Unidos: 1.45 p. m.(ET) / 10.45 a. m. (PT)

- México: 1.45 p. m.

- Costa Rica: 12.45 p. m.

- Bolivia: 2.45 p. m.

- Paraguay: 2.45 p. m.

- Venezuela: 2.45 p. m.

- Chile: 2.45 p. m.

- Brasil: 10.45 p. m.

- Argentina: 10.45 p. m.

- Uruguay: 10.45 p. m.

- España: 8.45 a. m.

- Italia: 8.45 a. m.

- Francia: 8.45 a. m.

- Alemania: 8.45 a. m.

España vs. Ucrania EN VIVO: canales para ver partido de la Liga de Naciones

Si deseas seguir el encuentro entre España vs. Ucrania EN VIVO por la fecha 2 del Grupo D de la Liga de Naciones de la UEFA, deberás sintonizar los siguientes canales de acuerdo a la región en que te encuentres.

Perú: ESPN 2, ESPN Play

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN Play

Panamá: Sky HD

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

España vs. Ucrania EN VIVO: posibles alineaciones

España: De Gea; Jesús Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Rodri o Busquets, Thiago, Fabián; Dani Olmo, Rodrigo y Gerard Moreno.

DT: Luis Enrique

Ucrania: Pyatov; Tymchyk, Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Malinovskyi, Konoplyanka o Marlos y Yaremchuk o Moraes.

DT: Andriy Shevchenko

Estadio: Alfredo di Stéfano.

