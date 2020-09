Roberto Mosquera aseguró que siempre lo critican “por jugar bien” [VIDEO]

Con once goles marcados en tres partidos disputados, Sporting Cristal es el equipo más goleador en la reanudación de la Liga 1. Para el técnico Roberto Mosquera, la clave de esta buena producción radica en la construcción y el mantenimiento de una manera de jugar, aunque esta filosofía pueda acarrearle críticas.

“Lo primero que hemos ganado es el respeto por la forma cómo corremos, cómo jugamos. Creo que tenemos un buen juego que ahora está terminando en gol, y al final (es) el fútbol que a mí me llena, que me gusta. He sido criticado siempre por jugar bien”, expresó el estratega en conferencia de prensa luego de reconocer el presente “halagador” del club.

“Siento que estamos donde debemos estar. Obviamente soñamos con estar entre los primeros, pero eso va a depender de que podamos sostener la idea. Estamos tratando de agradar e intentar jugar bien porque es saludable dentro de un torneo”, apuntó Mosquera.

Roberto Mosquera: “Marchán sigue en evaluación”

Respecto a la posible presencia de Jhon Marchán en el duelo contra San Martín de la próxima fecha, el entrenador rimense se mostró cauteloso en dar una respuesta afirmativa, pues dijo que su caso aún debe pasar por varias etapas de evaluación.

“Marchán está en franca mejoría, ha avanzado muchísimo, no tiene inflamación, el dolor ha cedido, pero sigue en evaluación, porque de la parte médica pasa a recuperación, luego a la del preparador físico y al final al área técnico-táctica, donde decidimos para no apresurarlo y que se vuelve a resentir de los mismo”, explicó.

