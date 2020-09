Periodista español: “Messi está llevando a cabo la mayor traición en la historia del fútbol”

Lionel Messi ha recibido mensajes de respaldo y también críticas luego de conocerse que tiene la intención de dejar el Barcelona tras dieciséis años. Uno de los cuestionamientos más duros hacia el argentino por esta decisión vino de Edu Aguirre, periodista del programa deportivo El Chiringuito de Jugones, quien calificó como ’traición’ la salida de ’Lio’ del club catalán, si esta llega a concretarse.

“Messi está llevando a cabo la mayor traición de la historia del fútbol. Cosa que el aficionado del Barcelona no se merece. Messi les está dejando tirados y huye del barco cuando se está hundiendo”, declaró Aguirre en la edición del último domingo del espacio televisivo.

El panelista hizo una comparación entre la situación del delantero y la de otro ícono del fútbol mundial, como el portero Guianluigi Buffon. “La Juventus bajó a segunda y Buffon se quedó, porque es historia de ese club y porque consideró que tenía que quedarse”, sostuvo.

Para Aguirre, los argumentos que muchos partidarios de Messi utilizan para justificar el comportamiento del futbolista no son convincentes. “No vale decir que está cansado de que se le eche todo encima... ¿Está cansado de qué? ¿De que le paguen 100 (millones) brutos? ¿De que el club esté hipotecado y secuestrado económicamente por su sueldo? ¿De que sus amigos cobren mucho gracias a que son amigos de Messi?”, disparó.

Guardiola aconseja a Messi quedarse en Barcelona

De otro lado, este martes el diario Mundo Deportivo señaló que Josep Guardiola le habría recomendado a Messi continuar en el ’Barza’. Según lo que informa el medio catalán, las complicaciones que supondrían el traspaso del jugador al Manchester City mientras su situación con los ’culés’ no está resuelta representan un riesgo que los directivos del club inglés no están dispuestos a correr, por lo que ’Pep’ se habría resignado a no contar nuevamente con su expupilo.

