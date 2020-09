FC Barcelona: Arturo Vidal habría llegado a un acuerdo con el Inter de Milán

Arturo Vidal e Inter de Milán llevarían varios días negociando. De acuerdo al medio italiano la Gazzetta dello Sport, ambas partes habrían quedado conformes con lo ofrecido: dos temporadas, más otra opcional, con seis millones de euros por año.

El volante chileno fue un pedido explícito de Antonio Conte, sin embargo, el club italiano no estaba dispuesto a pagar por su contratación. A este problema económico también se le sumaba el alto costo de su ficha, seis millones de euros.

Arturo Vidal habría acordado con el Inter de Milán que él lograría rescindir su contrato con el FC Barcelona para que los italianos no tengan que negociar con los catalanes. Este trato incluiría que el mediocentro mantenga el 100% de su sueldo actual.

El conjunto de la ciudad Condal tampoco pondrá muchas trabas para dejarlo ir pues su salario es alto, su contrato termina en un año y es un jugador que Koeman no tendrá en cuenta de cara a la temporada entrante.

“Las cosas no se están haciendo bien. Si el club tiene que mejorar, debe hacerlo de la mejor forma, sin embargo, esto no es fácil. No se trata de sacar a los más grandes y todo cambiará”, comentó hace unos días Arturo Vidal para Fox Sports.

El ’Rey’ dejó claro que “Barcelona tiene que cambiar su forma de pensar porque el fútbol ha evolucionado mucho y el ADN está quedando atrás. Los otros equipos están mejorando en otras partes”.

