WWE Payback 2020 EN VIVO: cartelera, horario y dónde ver el evento de lucha libre

WWE Payback 2020 EN VIVO | Ver WWE en español por Internet | LIVE STREAM | HOY se desarrollará (ONLINE GRATIS vía Fox Action y WWE Network) desde el Amway Center de Orlando, Florida, apenas una semana después de SummerSlam. Podrás seguir el minuto a minuto de este evento de lucha libre a través de La República Deportes.

Horarios del evento WWE Payback 2020

Si eres fan de la lucha libre y deseas ver WWE Payback 2020, donde nuevamente veremos en acción a Roman Reigns tras estar ausente por cinco meses, aquí te mostramos los horarios, según tu país:

Perú - 6.00 p. m.

México - 6.00 p. m.

Ecuador - 6.00 p. m.

Colombia - 6.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami y Florida) - 7.00 p. m.

Bolivia – 7.00 p. m.

Venezuela - 7.00 p. m.

Paraguay - 7.00 p. m.

Chile - 7.00 p. m.

Argentina - 8.00 p. m.

Uruguay - 8.00 p. m.

Brasil - 8.00 p. m. sho

*El Kickoff de WWE Payback 2020 está programado para que comience una hora antes de la cartelera principal.

Luego de WrestleMania 36, Money in the Bank, Backlash, Extreme Rules y SummerSlam, la WWE realizará en tiempo récord su sexto evento sin la presencia física del público, pero desde la semana pasada los fanáticos pueden estar de forma virtual gracias al denominado “ThunderDome”.

A pesar de que la pandemia del coronavirus ha afectado gravemente a los habitantes de Estados Unidos, Vince McMahon ha continuado con las historiaspara entretener a los fans de la WWE. En esta ocasión, Payback 2020 marcará el regreso al ring de Roman Reigns, quien ha estado ausente desde hace cinco meses.

El retorno de ‘The Big Dog’ también sorprendió porque ahora aparece junto a Paul Heryman, el representante de Brock Lesnar. Ahora, el exintegrante de The Shield va por el Campeonato Universal ante The Fiend Bray Wyatt y Braun Strowman.

A diferencia de SmackDown, Raw no tendrá la defensa titular de su título porque Drew McIntyre tuvo un problema en la cabeza a manos de Randy Orton, quien en WWE Payback 2020 enfrentará al recién ascendido Keith Lee.

Cartelera del WWE Payback 2020

- Triple amenaza por el Campeonato Universal

The Fiend (c) vs. Braun Strowman vs. Roman Reigns

- Lucha por el Campeonato por parejas de mujeres de la WWE

Bayley y Sasha Banks (c) vs. Shayna Baszler y Nia Jax

- Lucha por el Campeonato de Estados Unidos

Apollo Crews (c) vs. Bobby Lashley

- Randy Orton vs. Keith Lee

- Dominik Mysterio y Rey Mysterio vs. Seth Rollins y Murphy

- Matt Riddle vs. King Corbin

- Big E vs. Sheamus

- The Riott Squad vs. The IIconics (Kickoff)

¿Dónde ver WWE Payback 2020 en español?

Si no desea perderte ningún momento del evento WWE Payback 2020 en español, podrás verlo por los siguientes canales de transmisión:

- Perú, México y el resto de Latinoamérica: Fox Action EN VIVO

- Estados Unidos (inglés): WWE Network, Fox Sports y Fox Play

WWE Payback 2020: el análisis de Sobre las Cuerdas

El podcast de La República sobre lucha libre (Sobre las Cuerdas) analizó la cartelera de WWE Payback 2020. Puedes escuchar la mejor previa aquí.

