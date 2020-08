“Saca la gente...”: frases más usadas en las ‘pichangas’ peruanas

Al mismo tiempo en que las ‘canchitas’ de barrio quedaron vacías durante el confinamiento por la pandemia, las populares frases de ‘pichanga’ desaparecieron de las losas. Quienes suelen rodar el balón cada fin de semana, recordarán algunas de ellas.

Las losas de ‘fulbito’ no solo son escenario intensos partidos, sino que se vuelven plazas donde convergen la creatividad peruana y la costumbre más callejera por alterar el lenguaje. Pero a la hora del encuentro, pasa desapercibido.

Parece una tarea jocosa reunir cada vocablo expresado por los peloteros de barrio, aquellos que, una vez comenzada la ‘pichanga’, adornan el ambiente con sendas frases, algunas más subidas de tono que otras. Aquí les mostramos algunas de ellas.

Frases de "pichangas"

Saca la gente

Como todo pelotero con ganas de que inicie el encuentro, quien diga esta frase insiste en la conformación de los equipos.

Mete gol, gana

No siempre se puede terminar el encuentro a tiempo. Para estas urgencias, existe esta regla que emula el “gol de oro” de los mundiales.

Al gol escoge

¡Nadie quiere quedar fuera! Si un par te amigos llegaron tarde a la partida, no hay problema. Los equipos acuerdan distribuirse a los que no juegan luego de que se anote un tanto.

Arquero jugador

Si te mandaron al arco, habrás pedido salir del área bajo esta modalidad. En algunos casos, si un equipo tiene un hombre menos, se le apela esta regla para eliminar ventajas.

Arquero fijo

El arco puede ser un castigo para quien prefiere ser el que la pisa. Los arqueros fijos no pueden salir del área, por lo que a veces es el puesto ideal para el más “cojo”.

Gol o penal

No hay VAR en las ‘pichangas’, así que las polémicas tienen una forma simple de resolverse: aceptas que fue gol o permites que el equipo contrario patee un penal.

Sale y acaba

El partido se juega hasta el último segundo. Si ya se cumplió el tiempo acordado y el balón sigue en el campo de juego, se anticipa que cuando salga la pelota todo terminará.

No hay córner de arquero

Quien esté bajo los tres palos sabe que podrá echar la pelota fuera del campo sin perjudicar a su equipo. ¡Pero hay que acordarlo antes de que haya córner de arquero!

Gol de rodilla para abajo

La pista no dejará de ser escenario de ‘pichangas’. Si has colocado tu piedra en plena calle, sabes que es muy difícil detectar los goles porque no hay palos. Así esta regla es crucial.

Las frases de "pichanga" suelen aludir a las reglas del juego. Foto: Juan Ayala/La República.

Gol, sale

Si no hay cancha para tanta gente, los equipos se enfrentan por turnos. No descuides tu arco. Un solo tanto y tendrás que sentarte a esperar tu turno.

Gol de media

Para ese pelotero que apunta y la clava donde nadie llega, esta regla le viene bien, ya que podrá anotar solo pasando la mitad del terreno de juego.

Gol de área

Por el contrario, si tu equipo toca y toca como ese Barza que aún recuerdas, preferirás esta norma. Solo está permitido anotar una vez que el balón llegue al área rival.

¡Carro, carro!

¡Ten cuidado! Nunca es bueno arriesgarse, pero a veces la pasión por el fútbol es más grande. Para quienes juegan en las pistas, esta alerta resultará familiar.

Que pase la señora

Los adultos mayores merecen respeto. Y por más pelotero que sean, los deportistas también saben de modales. Si una persona de la tercera edad pasa por el terreno de juego, todo se detiene.