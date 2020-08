En tiempos de coronavirus en Perú, el ciudadano ha buscado la manera de adaptarse o reinventarse según el manual de la nueva normalidad. Luis ‘Cuto’ Guadalupe, tricampeón con Universitario de Deportes (1998, 1999, 2000) y que también supo levantar un título con Juan Aurich (2011), dio detalles de su nueva faceta como repartidor delivery en su restaurante.

Asimismo, habló con La República sobre las populares frases que gritó en su etapa de futbolista que hoy perduran por su alto contenido en positivismo.

En el distrito de La Perla, Callao, el espigado exdefensa tiene su restaurante. Debido a la pandemia el local permaneció cerrado, luego abrió sus puertas y se adecuó a la situación cuando la cuarentena obligatoria fue levantada. “Todos nos estamos reinventando y bueno salió mi idea (hacer delivery) porque siempre me ha gustado compartir cosas con la gente y con los que quieran disfrutar con la sazón del restaurante ‘Cuto 16’. Lo hago con mucho cariño, con mucha humildad, como me he manejado en toda mi vida”, resalta el exjugador que también supo defender las camisetas de León de Huánuco, Real Garcilaso, Universidad César Vallejo y Los Caimanes.

Con “la fe” y sin “soberbia” ‘Cuto’ Guadalupe se adapta a la nueva normalidad realizando delivery

Si bien, su local queda en el primer puerto peruano, trata de satisfacer a sus comensales saliendo a varios distritos. Según cuenta, ha hecho repartos en distritos alejados como Ate y Santiago de Surco, siempre cumpliendo con el protocolo sanitario: guantes, mascarilla, alcohol, a esto le suma un saludo de codo, una foto y una amena charla.

Esta modalidad de reparto la ha implementado recién este año debido a la pandemia, por esa razón ahora se proyecta a tener su propia flota motorizada para llegar a más comensales. ‘Cuto’ Guadalupe cuenta que algunos son incrédulos cuando oyen que él mismo tocará su puerta para hacer la entrega.

“Cuando uno llega se dan con la sorpresa, algunos te filman, otros te dicen ‘Yo soy de Alianza’. Yo agarro y le digo ‘recién me dices, si me hubieras dicho antes lo hubiera pensado para traerte’. Pero todo de broma”, dice el exzaguero.

“Acá no hay camiseta. Acá uno atiende todos por igual y lo importante que la gente se sienta contenta, uno le da una alegría”, recalca. “Me gustaría tener a varios ‘Cutos’ acá en el local para poder satisfacer a todos”, revela el exjugador de Universitario.

‘Cuto’ Guadalupe y sus frases: un estilo de vida

“La fe es lo más lindo de la vida”, “no sean soberbios”, “la humildad”, “tengo hambre”, e “hice la de Ronaldinho” son algunas frases que Guadalupe dijo en su etapa como futbolista y que, con el pasar de los años, tomaron mayor relevancia. Sobre estas se han realizado diversos videos virales, gráficas llamativas, y algunos hinchas la aplican en su quehacer cotidiano. Incluso le dio la oportunidad al exdefensa de realizar comerciales.

“Quiero mi carapulcra con sopa seca”, fue otra explosiva frase que dejó en el 2011 cuando campeonó con Juan Aurich. Ese mismo platillo es el plato bandera de su restaurante, comenta el exfutbolista.

'Cuto' Guadalupe celebrando el título de 2011 con Juan Aurich

Pero, ¿cómo surgieron esas frases? Muy creyente de una presencia divina, cuenta llegó a inspirarse para estas expresiones. “(Después de salir del fútbol) Me he dado cuenta de las frases, de cómo han trascendido. En su momento lo dije de corazón, le doy gracias a Dios porque él puso esas palabras en mi boca”.

La enseñanza de su madre también tuvo que ver ahí. “Yo soy una persona de mucha fe, que siempre ha mantenido su esencia. Mi madre siempre me inculcó eso. Pasé un momento de gloria en mi carrera, pero nunca perdí la humildad porque eso siempre me lo dijo mi madre. Siempre siendo el mismo, si uno es buen hijo, una buena persona y tienes mucha humildad, se te abren muchas puertas y lo he plasmado en toda mi vida”.

Durante la cuarentena, Luis Advíncula se sumó al furor de los videos en Tiktok. Una de sus creaciones fue la imitación que le hizo a ‘Cuto’ Guadalupe. “Verlo a Advíncula haciendo un Tiktok con la frase del 2011 fue algo que ayudó mucho a que se enganchen. La gente me llama y me dice ‘la fe’, ‘soberbios’, y me río porque son cosas que en el momento salieron de muy dentro de mi ser”.

La última muestra de que sus oraciones siguen vigentes se dio tras la victoria del Bayern Múnich sobre el FC Barcelona por la Champions League. Un video viral circuló en redes sociales en el cual aparece Thomas Müller en conferencia de prensa luego de la victoria, pero con el audio de las declaraciones del ‘Cuto’.

“Me lo han mandado de los Estado Unidos, familiares de todas partes y todos se vacilan y eso es lo bueno, lo positivo. Eso es del 2011 y uno se llena de orgullo porque la gente lo sigue mencionando”.

“Algunos dirán: ‘Qué hace Cuto haciendo delivery’, lo hago con la humildad del caso, me gusta compartir con la gente. La COVID-19 nos ha afectado a todos, y de las cosas negativas uno tiene que sacar lo positivo”, afirma.

Aplaude la intención de Embajadur Crema, pero no integraría el proyecto

Por su pasado en Universitario, donde fue un referente, sigue todos los pormenores de lo que pasa alrededor del club ‘crema’. En el último mes se lanzó Embajadur Crema, proyecto que buscar recaudar dinero entre los hinchas para subsanar las deudas que se arrastran desde hace 20 años.

“Siempre cuando se hacen las cosas para un bien me parece válido. Están haciendo las cosas para el bien de los trabajadores y de personas que realmente necesitan. Lo que uno siempre quiere en la vida es ser honesto y si ellos están haciendo cosas buenas también son gente honesta, gente que está haciendo bien para el club”, indica.

Al ser consultado si hubo un acercamiento con Rainer Torres para integrar dicho proyecto, el exdefensa dijo que no existía la posibilidad de pertenecer al grupo.

Cuto Guadalupe fue tricampeón con Universitario de Deportes

“Prefiero que ellos sigan lo que han empezado. Yo ahora estoy en un programa que es a favor de la ‘U', una asociación de futbolistas y exfutbolistas donde está mi capitán el ‘Puma’ Carranza, ‘León’ Rodriguez, Acazuzo, Seminario, Paolo Maldonado, Juan Manuel Vargas y muchos más los que se van a sumar en su momento. Toda ayuda va a ser buena para la institución, para los trabajadores y exfutbolistas que están necesitan de nosotros”.

Sobre el cambio de mando en la nueva administración liderada por Sonia Alva, solo espera que las promesas no queden en palabras. “La señora que está a cargo quiere hacer las cosas bien, esperemos que no quede en palabras y que el club salga a flote. Que las cosas negativas que están sucediendo no sigan más, porque están ensuciando la imagen. La gente quiere que entren personas realmente honestas que aman la institución, no personas que quieren perjudicar, vender al club”, finalizó.

