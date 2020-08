WWE SummerSlam 2020: fecha, horarios, canales y cartelera del evento

WWE SummerSlam 2020 se llevará a cabo este domingo 23 de agosto en las instalaciones del Amway Center de Orlando, estado de Florida, en uno de los shows más importantes del año para la empresa. A continuación, entérate de los horarios, canales y la cartelera completa de este evento de lucha libre.

SummerSlam ha sido escenario de grandiosos combates y en él se han consagrado varias superestrellas. Este evento PPV se desarrollará nuevamente a puertas cerradas, tal cual se ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, en esta ocasión, el público se hará presente de manera virtual a través de WWE ThunderDome.

Las ocho luchas pactadas del WWE SummerSlam 2020 se transmitirán a través de Fox Action en Latinoamérica y en USA Network en Estados Unidos. Además, también se podrá ver en WWE Network, la plataforma online de paga de la WWE. Cabe mencionar que el kickoff durará dos horas y se emitirá gratis en Youtube.

La cartelera está llena de luchas de las dos marcas principales, Raw y SmackDown, y casi todos los títulos estarán en juego. El estelar de la jornada será protagonizado por Randy Orton y Drew McIntyre, quienes se enfrentarán por el Campeonato Mundial en la mayor rivalidad actual de la compañía por ser dos pesos pesados en el vestuario.

El Campeón de WWE @DMcIntyreWWE busca liquidar a La Víbora este domingo en @SummerSlam ⚔️🐍



¿Lo conseguirá? pic.twitter.com/Ro2aNiTNpj — WWE Español (@wweespanol) August 20, 2020

La división femenina también estará de infarto, pues la dupla de oro conformada por Bayley y Sasha Banks pondrán en juego sus respectivos cinturones frente a Asuka. La japonesa se medirá primero con la campeona de la marca azul y luego hará lo mismo con la ‘Jefa’ en otro de los feudos más interesantes de la WWE.

Braun Strowman defenderá el Campeonato Universal contra nada menos que ‘El Demonio’ Bray Wyatt y esta vez no tendrá ningún estilo cinematográfico. La inclusión de Alexa Bliss en esta historia será vital de cara al resultado, pues no se sabe a quién ayudará, en caso lo haga. Todo parece indicar que el reinado del ‘Monstruo’ llegará a su fin.

WWE SMACKDOWN EN VIVO: Cartelera del evento de WWE

Campeonato de WWE

- Drew McIntyre vs. Randy Orton

Campeonato Universal de WWE

- Braun Strowman vs. The Fiend Bray Wyatt

Campeonato de Mujeres de RAW

- Sasha Banks vs. Asuka

Campeonato de Mujeres de SmackDown

- Bayley vs. Asuka

Campeonato de Estados Unidos de WWE

- Apollo Crews (c) vs. MVP

Campeonatos por Parejas de RAW

- The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Andrade y Angel Garza

Street Fight

- Seth Rollins vs. Dominik Mysterio

Hair vs. Hair match

- Mandy Rose vs. Sonya Deville

A qué hora ver WWE SummerSlam 2020 EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.00 p.m.

Estados Unidos: 5.00 p.m. (ET) / 2.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE SummerSlam 2020 EN VIVO ONLINE

FOX ACTION EN PERÚ

DirecTV Sports► 561 (SD) y 1561 (HD)

Movistar TV► 184 (SD), 197 (HD) y 788 (HD)

Claro TV ► 325 (SD), 326 (SD) y 333 / 623 (HD)

WWE SummerSlam 2020 EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Action Latinoamérica

WWE SummerSlam 2020 EN VIVO: ¿Dónde se realiza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE SummerSlam 2020 es en el Amway Center de la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE SummerSlam 2020 EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE SummerSlam 2020 EN VIVO ONLINE, La Republica Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

