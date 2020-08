Christian Cueva sugirió que Jack Durán podría ser su reemplazo en la selección peruana

Pese a que muchas veces ha sido señalado como el ‘engreído’ de Ricardo Gareca en la selección peruana, Christian Cueva no se siente insustituible en la ‘Blanquirroja'. El volante, flamante fichaje del Yeni Malatyaspor de la Superliga de Turquía, reveló que el futbolista que podría suplirlo muy bien en el equipo juega actualmente en la Liga 1.

“¿Por qué no hay reemplazo para Christian Cueva?”, le preguntaron a ‘Aladino’ durante una entrevista con Gol Perú, a lo cual este respondió: “No creo que no haya reemplazo. Lo hay, pero se le tiene que dar confianza. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Jack Durán, siento que la vida le dio una oportunidad más en el fútbol profesional y pienso que es un jugador bueno, estupendo”.

“Si se le da la oportunidad nos va a poder ayudar mucho. Tenemos cualidades parecidas. Es rápido, le gusta el mano a mano, no afloja nunca, eso tienes que tener”, complementó Cueva su opinión sobre el extremo de Alianza Universidad de Huánuco.

Cueva y su nuevo club en Turquía

Respecto a su aventura en el fútbol turco, ‘Cuevita’ confirmó que su contrato con el Yeni Malatyaspor es por una temporada. Además, confirmó que le pidió referencias a Paolo Hurtado sobre su nueva liga. “Hablé con él acerca de la liga turca. Está muy contento allá y si él lo está yo también lo voy a estar”, contó.

Christian Cueva vivirá su tercera experiencia en el fútbol europeo luego de su paso por el Rayo Vallecano, de España y el Krasnodar, de Rusia. El mediocampista necesita adaptarse lo más pronto posible para recuperar su mejor nivel, pues no juega un partido completo desde hace casi un año, cuando alineó los noventa minutos en la derrota de Perú por 1-0 contra Ecuador por un amistoso.

