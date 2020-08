¡Con ‘asistencia’ de Varane! Gabriel Jesús puso el 2-1 para Manchester City contra Real Madrid [VIDEO]

No es su día. Rapahel Varane se convirtió en el villano del Real Madrid tras ser el protagonista del segundo gol del Manchester City. El defensa central intentó pasarle el balón a su portero con un cabezazo, pero no calculó bien y le dejó la pelota servida a Gabriel Jesús, quien no desaprovechó la oportunidad y marcó el 2-1 a favor de los ‘Cityzens'.

El tanto del City llegó a los 67′ del partido, cuando los madridistas luchaban por encontrar el segundo gol que les permitiera igualar el marcador global. El golpe fue demoledor para el equipo dirigido por Zinedine Zidane, que no supo responder ante el duro revés.

El resultado no varió al final de los 90 minutos y certificó la eliminación del Real Madrid en octavos de final por segunda temporada consecutiva. Además, Zinedine perdió su primera eliminatoria de Champions al mando de la ‘Casa Blanca', algo que no había sucedido en sus tres temporadas anteriores.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.