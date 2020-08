Zidane revela por qué no convocó a Gareth Bale para la Champions League [VIDEO]

Bombazo de Zinedine Zidane en la conferencia de prensa respectiva previo al partido entre Real Madrid y Manchester City, por la vuelta de octavos de final de la Champions League. El entrenador francés, sin temor alguno, dio a conocer la verdadera razón por la que no convocó a Gareth Bale en este importante encuentro internacional.

El equipo ‘merengue’ compartió la lista de convocados para el choque con los ‘citizens’ el pasado miércoles 5 y sorprendió que ni James Rodríguez ni Bale estuvieran dentro de esta. Los rumores comenzaron a crecer en la prensa española, pero hoy el propio ‘Zizou’ reveló que fue el mismo Gareth quién pidió no jugar.

El Madrid llegó a la ciudad de Manchester este jueves en la mañana (hora local) y posteriormente Zidane junto a Raphael Varane hablaron ante los medios. En la rueda los periodistas no evitaron hacerle preguntas sobre el futbolista británico, pero el retirado jugador dejó en claro que el galés se borró del encuentro.

“Al final se dicen muchas cosas. Y nosotros tenemos una relación de respeto, de entrenador a jugador. Eso está claro. La única cosa, y es una conversación personal, la única cosa que te puedo decir es que él ha preferido no jugar. Nada más. Y el resto queda entre él y yo”, manifestó el estratega ‘galo’.

Sin embargo, el DT de la escuadra madrileña no quiso entrar en detalles sobre el diálogo que tuvo con Bale ni hablar sobre el motivo de su baja: “No me ha decepcionado y no voy a contar nada. Es la tercera pregunta sobre Gareth. Le respeto mucho a él y a todos y estas cosas tienen que quedar dentro del vestuario”

“Sí. Ya he contestado antes para decir lo que es la situación. El resto es una conversación entre el jugador y el entrenador, y no voy a contar nada”, añadió.

Cabe mencionar que desde que Zidane regresó al banquillo ‘blanco’, el extremo galés ha disputado pocos partidos y más la ha pasado como suplente. A pesar de que su agente aseguró que el deportista se quedará en el Real, todo indica que tiene las maletas listas para irse y escuchar cualquier oferta de los otros clubes.