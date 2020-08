Manco sueña con volver a Alianza Lima junto a Farfán y Guerrero: “Que nos vayan dando la copa”

A pesar de que el presente de Reimond Manco está en el Atlético Grau, la ilusión de volver a Alianza Lima sigue latente para el volante, quien tiene el deseo de regresar a las filas del club de La Victoria junto a dos de sus ídolos y jugadores de la selección peruana.

El futbolista de 30 años aseguró que le gustaría jugar junto a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, con quienes se ve integrando un equipo de ensueño y ganador de todas las competencias que disputen.

“Es un sueño, no lo puedo negar. Pero en el fútbol uno no hace lo que quiere, sino lo que te toca. (...) Imagínate tener a Jefferson y Paolo arriba, que nos vayan dando la copa de una vez, no hay defensa que los pare. Sueño con eso”, expresó Reimond Manco a Fútbol en América.

Mientras tanto, ‘Rei’ sostuvo que tiene a Guerrero y Farfán juntos en los videojuegos hasta que la ilusión se concrete en Alianza Lima o quede como un lejano ideal. “En equipo de play están seguro de todas maneras. Sería lindo, todo puede pasar en el fútbol, pero también nada puede pasar”, expresó.

En cuanto a los inconvenientes que se están presentando en la reanudación de la Liga 1, Reimond Manco fue enfático al asegurar que las sanciones deben ser ejemplares para aquellos futbolistas que no se alineen al protocolo y las normas.

“Si se descubre que tú te has contagiado porque saliste, rompiste el protocolo, debes ser castigado, seas quien seas. Si no nos cuidamos nosotros, quién lo hará. Tampoco somos unos niños para que la federación ponga alguna persona detrás de uno”, sentenció Manco.

