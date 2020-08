Federación de Países Bajos permitirá a futbolista femenina integrar equipo masculino

La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) informó este martes que permitirá la histórica inclusión de la jugadora Ellen Fokkema en el plantel masculino del VV Foarut, club de la cuarta división de los Países Bajos. La entidad señaló que con esto dará inicio a un programa piloto para evaluar la inclusión de equipos mixtos en el fútbol profesional local.

En el anuncio que hizo la institución a través de su página web, se precisó que la futbolista de 19 años empezará a competir oficialmente desde la temporada 2020/2021. Conocida la noticia, la joven expresó su alegría por poder seguir compartiendo canchas de juego con sus compañeros.

“Es fantástico que pueda seguir jugando en este equipo. He estado con estos muchachos desde que tenía cinco años y lamenté no poder jugar con ellos en un equipo profesional. En la KNVB siempre me aconsejaron que siguiera jugando con los niños el mayor tiempo posible, entonces, ¿por qué no debería ser factible? Es todo un desafío, pero eso sólo me emociona más”, declaró Fokkema.

Ellen Fokkema (19) krijgt dispensatie om in het eerste mannenteam van vv Foarut te voetballen: https://t.co/857YnUhFvn. — KNVB (@KNVB) August 4, 2020

“Le pregunté al club si algo era posible y juntos presentamos la solicitud a la KNVB. Mis compañeros de equipo también reaccionaron con entusiasmo (tras saber) que puedo quedarme con ellos. No puedo decir cómo será, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en este plan piloto”, agregó la deportista.

El fútbol mixto fue introducido en los Países Bajos en 1986 y desde ese entonces ha estado en constante expansión, aunque no ha sido integrada al circuito profesional, a diferencia del fútbol femenino y masculino.

