¿Son convocables? Lapadula, Rhyner, Prado y lo que necesitan para ser ‘blanquirrojos’

El universo de jugadores de la selección peruana no es amplio y la búsqueda de futbolistas en el extranjero con algún tipo de ascendencia se ha convertido en una práctica común entre varios equipos del mundo. Al juntar estos dos factores se entiende que el debate causado por jugadores como Gianluca Lapadula, Jean Pierre Rhyner y Percy Prado, acapare portadas y comentarios.

Sin embargo, aún hay un nivel de confusión en la singularidad de cada uno de los casos. ¿Son elegibles? ¿Qué faltaría para que puedan ser convocados? El periodista Adrián Cabrejo, fundador de la página Embajadores Criollos, brindó luces sobre la situación de cada uno de estos futbolistas en una guía publicada por Dechalaca.

Gianluca Lapadula

El nombre del delantero del Lecce está en boca de todos los peruanos desde hace casi 5 años. De madre peruana, Lapadula incluso recibió la visita de Ricardo Gareca, la misma que fue infructuosa ya que el delantero se inclinó por representar a Italia y lo hizo en un amistoso. ¿Esto le impide ser tentado nuevamente por Perú?

Elegibilidad: La única vez que Lapadula vistió la ‘azzurra’ fue en un amistoso contra San Marino en el 2017 y este tipo de partidos no inhabilitan para un cambio. No obstante, pese a tener madre peruana, él aún es solo italiano. Se necesitaría que Lapadula obtenga su documentación peruana, algo muy posible de lograr, aunque, por el momento, el jugador no ha dado visos de querer hacerlo y desde la FPF no hay ninguna señal de querer contactarlo nuevamente.

Jean Pierre Rhyner

Nació en Suiza, pero su madre es peruana. Rhyner, quien se desempeña en el recientemente ascendido Cádiz de España, jugó 3 partidos oficiales con la sub-21 de Suiza, pero acá hay un detalle importante, al momento de hacerlo ya contaba con la nacionalidad peruana (es por esa razón por la que Roberto Siucho no podría jugar por China, porque al momento de jugar por Perú, no tenía nacionalidad china).

Elegibilidad: Si Rhyner hubiera jugado dos partidos oficiales por la selección mayor de Suiza, hubiera quedado impedido de ser convocado por Perú. Su doble nacionalidad hizo que el cambio de federación sea más fácil y su convocatoria ya es posible y solo depende del comando técnico de la selección nacional.

Percy Prado

Nació en Perú, pero a los 4 años se fue a Francia. Hoy, con 24 años, defiende las sedas del Nantes y tiene doble nacionalidad.

Elegibilidad: Prado no necesita de ningún trámite, siempre fue elegible.

Jeisson Martínez

El caso del delantero del Fuenlabrada es similar al de Prado, nació en Perú y está totalmente habilitado para ser considerado por Gareca.

Elegibilidad: Martínez no necesita de ningún trámite, siempre fue elegible.

Andrew Farrell

¿Por qué un jugador nacido en Estados Unidos y de padres estadounidenses aparece en el radar? Porque vivió una década en nuestro país (desde los 5 hasta los 15 años). ¿Esto le abre las puertas al lateral derecho del New England Revolution?

Elegibilidad: Farrell tendría que optar por la ruta de cualquier nacionalizado, es decir, volver a Perú, vivir 2 años para nacionalizarse y vivir 3 años más para ser reconocido por FIFA. Aunque existe un atajo, el Gobierno peruano podría reconocer el tiempo de residencia que tuvo en el país y consultar su validez a FIFA. Cabrejo encuentra un antecedente en el caso del jugador alemán-etíope Gedion Zelalem que terminó jugando por Estados Unidos.

Santiago Ormeño

Santiago es nieto del exfutbolista peruano Walter Ormeño. El delantero del Puebla nació en México, pero afirma tener doble nacionalidad, de hecho, en el 2019 jugó por Real Garcilaso como peruano.

Elegibilidad: Al no haber jugado por la selección mayor de México y al tener la nacionalidad peruana, es elegible.

