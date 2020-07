Jurgen Klopp envía mensaje a Frank Lampard: “Necesita aprender”

Después de un partido lleno de goles, donde el Liverpool venció por 5-3 al Chelsea, el técnico del conjunto londinense, Frank Lampard, le exhortó a los de Anfield que no se vuelvan un equipo arrogante.

El entrenador del equipo campeón de la Premier, Jurgen Klopp, se refirió a las palabras del DT rival en una rueda de prensa llevada a cabo el viernes 24 de julio con miras al enfrentamiento entre sus dirigidos contra el Newcastle por la última jornada de la liga inglesa.

Para el estratega alemán el equipo de la ciudad portuaria no se ha vuelto arrogante y se refirió a lo dicho por su colega. “Frank (Lampard) tenía un ánimo competitivo, y lo respeto por eso (...) Desde mi punto de vista, en esta situación -a mitad del partido- puedes decir más o menos lo que quieras... vino aquí para ganar el juego u obtener un punto que los ayude con la clasificación a Champions League y lo respeto”.

“(Lampard) Tiene que aprender a terminar cuando suene el último silbatazo y no lo hizo. Hablar después de eso no está bien. Frank tiene que aprender esto, tiene mucho tiempo para aprender, ya que es un entrenador joven, pero tiene que aprender eso”, puntualizó el extécnico del Borussia Dortmund.

“No somos arrogantes, somos todo lo contrario. Silbatazo final, cierras el libro pero él no hizo eso y eso es lo que no me gusta”, finalizó el germano.

La Premier League finalizará el domingo 26 de julio. Liverpool visitará el St. James Park para jugar contra el Newcastle. Mientras que el Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Wolverhampton Wanderers.

Ambos compromisos se jugarán a las 10 de la mañana, hora peruana.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.