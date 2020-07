Jean Pierre Rhyner: espera el llamado del ‘Tigre’

“A Perú no le sobra nada”, frase cliché pero realista que el Perú hizo suya sobre todo si de selección se trata. Y es que volver al Mundial después de 36 años y disputar una final de Copa América luego de 44 no fueron razones suficientes para cegarnos ante la necesidad de seguir ampliando el universo de jugadores para enfrentar un nuevo reto de la mano de Ricardo Gareca. Sumar opciones nunca está de más, sobre todo si esta nueva pieza podría encajar perfectamente con entusiasmo y predisposición. Jean Pierre Rhyner ya es un viejo conocido para nosotros, pues desde tiempo atrás el suizo-peruano no dudó en hacer público su deseo de vestir de bicolor. Tras hacer divisiones menores en Suiza y jugar por la selección sub-21 de dicho país, el defensor no dudó en renunciar a dichos colores para ser tomado en cuenta por Gareca.

Desde entonces el nombre del jugador de 24 años, que recientemente logró el ascenso a la primera división en España con el Cádiz, siempre se escuchó días previos a una convocatoria de la ‘Blanquirroja’. No obstante, su llamado nunca llegó a ser factible por temas de documentación. Las cosas se congelaron, pero en medio de la pandemia de coronavirus y con las Eliminatorias rumbo a Qatar muy cerca (se inicia en octubre), la Federación Peruana de Fútbol echó a andar nuevamente los trámites respectivos con la FIFA y todo llegó a buen puerto.

La FPF recibió la autorización de la Comisión del Estatuto del jugador de la FIFA para poder convocar oficialmente a Rhyner. Fue el gerente de la selección, Antonio García Pye, quien se pronunció al respecto y dejó en claro la posición de Gareca ante dicha noticia. “Cuando él mostró interés, se le dijo que todavía tenía que haber un procedimiento para considerarlo dentro de los convocables y eso lo dejó a cargo nuestro. Sencillamente no lo estaba considerando. Ahora que ya tiene la información que es apto, imagino que está en su radar. Tiene los detalles de partidos y minutos jugados, que con el software actual es más fácil de conseguir”, señaló.

Sin duda alguna, Jean Pierre puede ser la sorpresa en la próxima lista de convocados del ‘Tigre’, con miras al inicio de las Eliminatorias, pues sigue muy de cerca sus pasos e incluso tiene información directa de su club. “Hace no mucho el ‘profe’ Sergio Santín conversó con su técnico y preparador físico, ya hay un contacto con su entorno. Y cuando lo consideren oportuno hablarán con él. Hablé con Jean Pierre y está contento, pero sabe que tiene que ganarse un puesto en la selección”, agregó García Pye.

“Todo depende de mí”

“La decisión fue fácil, escuché a mi corazón y elegí a Perú para poder representarlo en la selección. El país de mi mamá es muy grande para mí. Aunque no nací allí, tengo sangre peruana. Es mi casa”, señaló Rhyner al decidir jugar en la selección peruana y, si bien hoy el balón está en la cancha de Gareca, el defensa confía en tener continuidad en Cádiz para obtener el tan ansiado llamado.

“Me faltaba el pasaporte peruano, pero ya hice los trámites y lo tengo. Solo esperaba la respuesta de FIFA para que me habilite. Con Gareca nunca hablé personalmente, pero sí con gente de la Federación que me visitó en España. Ser convocado depende de mí, estoy preparándome y con mucho gusto voy a defender los colores de Perú. Me ilusiono con poder ser convocado para octubre”, acotó para luego dar a conocer cuáles son sus referentes.

Las cifras

52 partidos ha jugado con Cádiz (2019-2020).

3 goles anoto Rhyner en esta temporada.

400 mil euros es la cotización actual del defensor.

