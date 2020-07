Modric sobre la salida de Cristiano Ronaldo: “Sabíamos que ganaríamos sin él”

Luka Modric es uno de los mejores futbolistas del Real Madrid y del mundo. El ’10′ croata brindó una entrevista al medio ‘Sportske Novosti’ donde habló del fútbol de Zidane y la salida de Cristiano Ronaldo.

Al ser cuestionado sobre si la partida de Cristiano Ronaldo favoreció para que se valore más a otros futbolistas como Karim Benzema, el volante aseguró que no hace falta discutir lo importante que fue el portugués para el Real Madrid, pero “debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté aquí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones”.

Luka Modric dejó entrever que esté o no Cristiano Ronaldo en el equipo, el Real Madrid siempre va a intentar conquistar todos los títulos en juego, como es LaLiga Santander, el reciente título ‘merengue’.

“Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque, independientemente de la fuerza del individuo, el equipo siempre está por encima de todo y la fuerza es más fuerte”, aseveró el futbolista croata.

Asimismo, Modric se refirió a la importancia de Zidane en el equipo, de quien rescató que pudo crear una manera reconocible de gran ambiente dentro y fuera del plantel.

“Es uno de los mejores entrenadores en la historia del Madrid, y tiene una competencia terrible. En mi opinión, hoy es uno de los mejores entrenadores del mundo”, subrayó el volante de la ‘casa blanca’.

Modric también fue consultado sobre si le gustaría retirarse en el escuadra ‘merengue’. “¿Y a quién no? Pero queda por ver si el club lo querrá. El Madrid es mi casa, pero ellos deciden qué es lo mejor para la institución”, contestó.

“Sé que los centrocampistas rara vez se quedan aquí hasta que tienen 35 años. Lucharé en el campo para merecer seguir. Lo único seguro es que seguiré en el Real Madrid hasta junio de 2021”, concluyó.

