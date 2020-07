Chiclayo: no hay condiciones para reactivar la gimnasia a nivel formativo

Coronavirus en Perú. La práctica formativa de la gimnasia seguirá suspendida en la ciudad de Chiclayo, luego que uno de los clubes más importantes del medio se pronunciara sobre el tema, haciendo hincapié en la protección a las pequeñas deportistas.

Si bien la gimnasia es uno de los deportes que han sido reactivados a nivel nacional, en provincias existen serias deficiencias en cuanto a locales de entrenamiento y presupuesto para la implementación estricta de protocolos.

Maritza Sialer, una de las principales promotoras de la gimnasia en la ciudad de Chiclayo consideró que es mejor priorizar la integridad de las niñas, más aún si no existen las condiciones para implementar protocolos.

“Primero está la salud de sus niñas y tambien de nosotros los entrenadores. Estamos en la misma área de restricción que los colegios. Los protocolos de bioseguridad son muy amplios y se tienen que cumplir, no son solo rayitas en el piso, simples tapabocas y empezar. No, no es asi. El club se rige a nivel de una federación la cual en reunión general esta velando por la seguridad de cada niña que practica nuestro deporte y estoy feliz de pertenecer a mi federación”, señaló la entrenadora.

“Para iniciar, consideramos que, los entrenadores tendriamos que hacernos pruebas mensuales, las niñas y acompañantes por igual, los metros cuadrados tendrían que ser extensos porque la distancia estipulada son 6 metros de distancia por niña, área de trabajo con mucha ventilación, limpieza y en una zona que no sea muy transitada”, señaló.

Por el momento, todo indica que la gimnasia se realizará a través de clases virtuales, siempre y cuando en casa, las niñas tengan los implementos de protección adecuados para este deporte.