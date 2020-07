Waldir sobre Patricio Rubio, nuevo fichaje de Alianza Lima: “Le va a servir mucho al técnico”

Para hablar de Alianza Lima y su zona de ataque una voz autorizada es la de Waldir Saénz, exgoleador que regaló alegrías en Matute. A propósito de la llegada de Patricio Rubio al elenco victoriano, el ídolo aliancista analizó el juego del chileno y el aporte que dará de cara al arco contrario.

“(Patricio Rubio) Tiene mucha ubicación en el área, le gusta entrar en el juego, no es un ‘9′ metido. Tiene las características para lo que quiere Mario Salas, para lo que es Alianza Lima. Es un jugador que le va a servir mucho al técnico”, dijo Sáenz a el portal ‘De Taco’.

Sobre la delantera actual de Alianza Lima, al exjugador le preocupa la poca continuidad de los elementos que iniciaron esta Liga 1 2020. “Ahora hay mucha rotación. Eso está perjudicando al delantero. Ya que el ‘9′ te hace un gol en dos o tres fechas y luego tienes que guardarlo para el campeonato internacional o se lesiona. El delantero que hace gol, debe tener la continuidad”.

En otro momento, Waldir Saénz habló sobre las chances nulas para los elementos de las canteras de Alianza Lima. Para él, esto solo tiene una razón: ahora hay dinero para traer a jugadores de fuera.

“En Alianza Lima a veces no apuestan por los chicos, no les dan la continuidad, la confianza. En mi caso, en los 90′, Arrué nos dio la confianza porque en esa época el club no estaba bien económicamente y optó por sus divisiones menores. Actualmente, la institución sí tiene dinero como para traer jugadores”.

Alianza Lima: Patricio Rubio dijo que el pisco es chileno

El atacante chileno firmó por un año y medio con Alianza Lima, pero todavía permanece en su país a la espera de un vuelo que le permita arribar a Perú para enrolarse a las filas del cuadro ‘íntimo’.

En este tramo ha atendido a la prensa peruana, entrevistas que han ayudado a que los hinchas ‘blanquiazules’ conozcan un poco más de su ‘9′. Una de sus declaraciones terminó abriendo el debate sobre la bebida nacional: el pisco. Patricio Rubio defendió su postura y aseguró que este destilado le pertenece a su país.

“Entiéndanme con esta respuesta, pero el pisco es chileno, tengo que bancar a la patria”, intentó argumentar el ‘Pato’ en un divertido diálogo con DirecTV, declaraciones que provocaron la sonrisa de los entrevistadores.

