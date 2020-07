Aílton sobre Pizarro: “En Perú deberían tener más respeto, él sacó la cara por su país y dejó su nombre en alto”

Desde Brasil, le llovieron elogios a Claudio Pizarro de parte de un excompañero con quien compartió camerinos en sus inicios en el Werder Bremen. El brasileño Aílton fue un espectador privilegiado de los primeros pasos del ‘Bombardero de los Andes’ en la Bundesliga, al ser consultado por el peruano no tuvo límites en alabar su carrera.

Con el peruano tuvo una buena química entre los años 1999 hasta 2001, etapa en la que coincidieron en los ‘Lagartos Verdes’. En una reciente entrevista con TV Perú Deportes, el exdelantero envió un mensaje para los críticos del peruano.

Claudio Pizarro: Aílton, excompañero en el Werder Bremen, pidió más respeto en Perú por el delantero

“En Perú deberían tener más respeto los que hacen publicaciones en contra de Claudio Pizarro. Me refiero a la prensa y gente. Él sacó la cara por su país y dejó su nombre en alto con todos los goles que hizo y los títulos que ganó en Europa”, dijo el exartillero que también instaló su nombre en la historia del Werder Bremen.

En otro momento de la conversación, Aílton reveló que una vez le jugó una broma a Claudio Pizarro cuando le contó que se iría al Bayern Múnich. “‘Me tienes que llevar contigo. No lo harás sin mí‘, le dije a Claudio cuando me contó que se iba a Bayern Múnich. Fuera de bromas. No podía negarse. Tomó una decisión correcta porque consiguió mucho en un equipo donde no triunfa cualquiera”, dijo el brasileño de 46 años de edad.

Luego dio detalles de por qué Pizarro, junto a él, son ídolos en los ‘Lagartos Verdes’. “Sin duda, Pizarro es una leyenda. En Bremen, de los sudamericanos, somos los únicos considerados así. Cuando salimos a comer juntos es imposible hacerlo tranquilos. Piden muchas fotos. Nos dividimos al público, él con los jóvenes y yo a los mayores”, aseguró.

Para finalizar, volvió a tomar con humor su fichaje con el elenco ‘bávaro’, asegurando que eso no pudo ser posible gracias a sus asistencias en el terreno de juego.

“Claudio debería darme un porcentaje de su pase al Bayern. Porque lo asistí siempre. Yo lo ayudé mucho, pero su llegada fue clave para mí. Antes no me iba bien. Hicimos una gran dupla, sorprendimos a todos porque nos entendimos muy rápido”, dijo Aílton.

