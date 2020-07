“Churrito” Hinostroza: “Mis errores por inmaduro me alejaron de la Selección Peruana”

Hernán Hinostroza fue la figura que presentó el FBC Melgar en las denominadas “Sesiones Rojinegras”. En la charla que duró más de una hora reconoció que por su inmadurez del pasado cometió muchos errores que lo alejaron de la Selección Peruana pero que aún se siente con fuerza y calidad para llenar los ojos de Ricardo Gareca y volver.

“He hecho cosas que no han ido acorde de mi profesión, no me arrepiento pero me han quitado tiempo. He tenido equivocaciones pero también logros importantes y de eso estoy orgulloso. Hay hinchas que pagan solo por gritar de todo al jugador. Siempre escuché a las personas que me apoyan. Callaré la boca a muchos con otro campeonato con Melgar”, refirió.

Siendo uno de los pioneros con los trabajos físicos en casa hoy tiene un buen desempeño en la cancha donde el FBC Melgar iniciará mañana su tercera semana de pretemporada. Hernán manifestó estar super identificado con el club y con la ciudad.

“Estoy eternamente agradecido con Juan Máximo Reynoso por traerme a Melgar en el 2015”, dijo el futbolista recordando el campeonato logrado ese año y posteriormente otros más. “Hoy prefiero mil veces más estar en Arequipa que en Lima”, aumentó.

En medio del intercambio de opiniones con los hinchas se dio tiempo para recordar a su capitán Bernardo Cuesta: “No tengo palabras para expresar lo gran ser humano que es y además un gran futbolista. Es un líder que convence al compañero y predica por el ejemplo, ya volverá tengan paciencia”.

El habilidoso volante creativo de FBC Melgar aseguró que junto a él todos sus compañeros están enfocados en ganar su tercera estrella. “He encontrado a Dios para ser un mejor hijo, persona, amigo y ser humano.Gracias a mi pastor Claudio”, concluyó.