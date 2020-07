“Si mi mujer me ama, me esperará”: Acasiete contó divertida anécdota con Unai Emery

Enfrentar y compartir con los mejores entrenadores y jugadores del mundo es un privilegio que no muchos pueden contar; sin embargo, Santiago Acasiete pudo hacerlo y este viernes dio detalles de su relación amical con un técnico campeón de Europa: Unai Emery.

“En la temporada 2006-2007 de LaLiga española, el presidente planificó muy bien, ya que al ver lo cerca que estuvo de ascender se quedó con la espina y comenzó a reforzarse más. Trajo a Unai Emery como entrenador y él venía fresco, con mucha ilusión”, empezó contando el ‘Santi’ en una charla con el podcast “Balón Parado”.

Como una divertida anécdota, Santiago Acasiete reconoció que el tres veces campeón de la Europa League con el Sevilla estaba 100% enfocado en su trabajo y que no le importaba si su esposa lo engañaba con otra persona.

“Me quedo con su trabajo, su ambición, y su deseo de crecer siempre. Recuerdo que cuando me tocaba visitarlo después del entrenamiento, él estaba preparando los videos hasta las seis de la tarde, así que un día le pregunté: ‘¿Unai, por qué no vas a casa?' Y él me dijo: ‘No, esto es vida, hay que disfrutarlo. Es la oportunidad que tengo y la voy a disfrutar al máximo’”, reveló el exdefensa.

“Después ya encontraré a mi esposa con otro en mi casa. Si mi mujer me ama, me esperará. Yo estoy trabajando”, añadió Acasiete entre risas refiriéndose a la explicación que le dio Unai Emery.

El exzaguero campeón de la Copa Sudamericana con Cienciano consideró al extécnico del Real Madrid y la selección española como una persona que marcó su carrera. “Esa es la ilusión que siempre transmitía y la intensidad que le metía a todos los trabajos. Ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido”, finalizó.

