Manco sobre detractores de Claudio Pizarro: “Es una cuestión de ignorancia”

Son varias las figuras del fútbol mundial que se han rendido a la carrera de Claudio Pizarro. El delantero peruano hizo historia en el exterior, precisamente en la Bundesliga; sin embargo, en ese periplo se ganó algunos detractores que cuestionaban su rol en la selección peruana.

En ese sentido, algunos futbolistas están realizando una enérgica defensa a la trayectoria del ‘Bombardero de los Andes’. Tal es el caso de Reimond Manco, que en diálogo con Líbero, tildó de ignorantes a los críticos del atacante Bicolor.

Claudio Pizarro tendría partido de despedida con la selección peruana. | Foto: FPF

“Es una cuestión de ignorancia. Los que critican a Claudio Pizarro son ignorantes. ¿Cómo se puede criticar a alguien que siempre nos ha dejado en alto?”, indicó Manco.

“En realidad a Claudio lo único que se le puede cuestionar es que se haya retirado ahorita cuando tenía para seguir jugando uno o dos años más”, enfatizó el fichaje de Atlético Grau.

PUEDES VER: Mario Salas asistió a su primer día de entrenamiento con el elenco de Alianza Lima

“Se rompía por su selección. Hay gente que sabe dónde queda Perú gracias a Claudio Pizarro”, profundizó el talentoso volante nacional en entrevista con Líbero.

Por último, Reimond Manco subrayó que un partido de despedida no bastará para decirle adiós al ‘Bombardero’. “A Pizarro se le tiene que hacer no un partido, sino dos o tres porque quién no va a querer ir a verlo por última vez con la camiseta de Perú”, manifestó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.