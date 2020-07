Chivas vs Tigres EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Copa GNP por México

Chivas vs. Tigres EN VIVO | TRANSMISIÓN GRATIS | se enfrentan este miércoles 8 de julio por la segunda jornada del grupo B en la Copa GNP por México 2020, en el estadio Akron, a partir de las 9.00 p. m. (hora de Perú y centro de México), vía TUDN, Azteca Deportes y Chivas TV.

La República Deportes te lleva este y otros partidos del torneo benéfico en el fútbol mexicano con una cobertura ONLINE minuto a minuto, con las mejores jugadas, goles e incidencias del compromiso. Al finalizar, puedes consultar el marcador y repasar lo más importante con el resumen del duelo.

Chivas vs. Tigres EN VIVO: ¿Cómo llega el ‘Rebaño sagrado'

A pesar de que el concepto de localía no existe como tal en este torneo, las Chivas de Guadalajara tendrán la ventaja de jugar este encuentro en su estadio, por lo que podría decirse que parten con una pequeña ventaja en ese sentido.

El ‘Campeonísimo’ viene de vencer al Atlas en el ‘Clásico Tapatío', válido por la primera fecha del grupo B. Para el partido de esta jornada, no está asegurada la presencia de Ángel Zaldívar, Uriel Antuna y Cristian Calderón, quienes presentaron molestias musculares en el cuádriceps, por lo que se esperan los resultados de sus respectivas evaluaciones.

🎥 "Chivas está para ser Campeón y eso tenemos en mente", @RonaldoCM97 🚀🏆🇦🇹 pic.twitter.com/5ovR0OxRsD — CHIVAS (@Chivas) July 8, 2020

Chivas vs. Tigres EN VIVO: ¿Cómo llegan los ‘Felinos’

Tigres no tuvo el mejor de los estrenos en la Copa GNP. El elenco universitario no pasó del empate sin goles ante el recién creado Mazatlán FC (ex Monarcas Morelia). Ni la presencia de Eduardo Vargas y André Pierre Gignac fue suficiente para que los pupilos del ‘Tuca’ Ferretti abrieran la cuenta.

En lo que se refiere al cotejo contra las Chivas, Carlos Salcedo y ‘Edu’ Vargas quedaron fuera de la convocatoria debido a molestias en el muslo derecho e izquierdo, respectivamente. La novedad para este partido podría ser la inclusión del mediocampista Leonardo Fernández desde el arranque.

Chivas vs. Tigres EN VIVO: horario del partido

Costa Rica: 8:00 p. m.

Colombia, Ecuador, México, Perú: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 10.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 11.00 p. m.

España, Francia, Italia: 4.00 a. m.

Chivas vs. Tigres EN VIVO: canales del partido

La transmisión por televisión de este partido solo estará disponible para México y Estados Unidos. Si no quieres perderte el Chivas vs. Tigres, puedes seguir el duelo GRATIS por internet en la página web de La República Deportes, que te llevará la cobertura minuto a minuto con los goles y todas las incidencias.

México: Azteca Deportes, TUDN y Chivas TV

Estados Unidos: TUDN Radio, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com

Chivas vs. Tigres: posibles alineaciones

Chivas: Rodríguez, Sánchez, Mier, Sepúlveda, Ponce, Beltrán, Molina, Brizuela, Angulo, Vega y Macías

DT: Luis Fernando Tena

Tigres: Guzmán, Rodriguez, Dueñas, Ayala, Meza, De Souza, Pizarro, Quiñones, Aquino, Fernández y Gignac.

DT: Ricardo Ferretti

Chivas vs. Tigres: últimos enfrentamientos

- Tigres 3-0 Chivas | Liga MX

- Chivas 2-0 Tigres | Liga MX

- Tigres 2-1 Chivas | Liga MX

- Chivas 0-1 Tigres | Liga MX

- Tigres 2-0 Chivas | Amistoso

