Edison Flores y Raúl Ruidíaz ya están en Disney para la reanudación de la MLS

La Major League Soccer, liga de fútbol de los Estados Unidos, está a poco tiempo de reiniciarse en un nuevo formato. El torneo se desarrollará por completo en el Complejo ESPN Wide World Sports de Disney World en Florida y los jugadores peruanos que participan en la MLS ya van llegando, tal es el caso de Edison Flores y Raúl Ruidíaz.

El equipo de Edison Flores, el DC United, arribó a la ciudad de Orlando, Florida, el día viernes, y ya se encuentra concentrado a la espera que los partidos arranquen este 8 de julio. El equipo del popular ‘Orejas’ formará parte del grupo C del torneo denominado ‘MLS is Back’ y deberá medirse ante Toronto FC, New England Revolution y Montreal Impact.

Por su parte, el Seattle Sounders, actual campeón de la MLS, también llegó a Orlando con el delantero peruano Raúl Ruidíaz en sus filas. El club del exjugador de Universitario integra el grupo B junto a FC Dallas, Vancouver Whitecaps FC (club de Yordy Reyna) y San Jose Earthquakes (club de Marcos López).

Hace unos días también llegaron a Disney World otros compatriotas como Pedro Gallese (portero del Orlando City) y Marcos López, no obstante, el lateral izquierdo no podrá ser de la partida en el campeonato por haberse tenido que someter a una cirugía por apendicitis.

El torneo ‘MLS is back’ tiene como fecha de inicio el 8 de julio y aplicará el formato ‘Copa del Mundo’ para recuperar el tiempo perdido. La fase de grupos, primera etapa del torneo, se realizará en el Wide World of Sports y contará con la participación de los 26 equipos que conforman la MLS.

