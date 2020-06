La noche en que Ronaldo hizo “gatear” a Oliver Khan y se coronó campeón del mundo

El 30 de junio del 2002 será una fecha que quedará grabada para siempre en la memoria de la selección brasileña y de Ronaldo. Aquella noche en el Estadio de Yokohama (Japón), el ‘Fenómeno’ anotó un doblete frente al histórico portero Oliver Khan, para darle la victoria a la ‘Canarinha’ por 2-0 ante Alemania y levantar el quinto título en su historia, el último hace exactamente 18 años en el Mundial Corea Japón.

Brasil había dejado en el camino a Turquía por 1-0 con gol de Ronaldo y Alemania había eliminado a la anfitriona Corea del Sur gracias a un tanto de Michael Ballack, quien se perdió la final por acumulación de tarjetas amarillas.

Era la primera vez que Brasil y Alemania chocaban en una final de Copa del Mundo. El primer tiempo acabó sin goles y en la segunda mitad se vio la mejor versión del equipo de Luiz Felipe Scolari con el despertar de Ronaldo, quien abrió el marcador al minuto 67.

El ‘Fenómeno’ robó el balón a Hamann cerca del área y tocó con Rivaldo. El ’10′ brasileño sacó un potente remate que fue tapado por Oliver khan. El portero alemán intentó embolsar la pelota, pero se le escapó de las manos y Ronaldo definió a placer. Doce minutos después, el brasileño apareció nuevamente con un disparo rasante al palo izquierdo y selló el 2-0 tras asistencia de Kleberson.

Ronaldo aprovechó el error de Oliver Khan y firmó el 1-0.

“La sensación de ganar este trofeo es maravillosa. Me conmoví al ver cuánta alegría dimos a tantas y tantas personas con nuestra victoria. Deseaba con todo mi ser convertirme en campeón del mundo. Cumplir ese deseo, ganar el premio más grande que se puede ganar en el fútbol, me hizo inmensamente feliz”, declaró Ronaldo a la FIFA.

El extraño look de Ronaldo en Corea Japón 2002

Ronaldo contó para el medio ‘The Sun’ que se hizo su extravagante corte de cabello para el Mundial Corea Japón porque los medios no dejaban de hablar de su lesión en la pierna. De esa manera, todos olvidarían el tema y hablarían de su nuevo ‘look’.

“Tuve una lesión en la pierna y todo el mundo estaba hablando de eso. Decidí cortarme el pelo y dejar la pequeña cosa allí. Vengo a entrenar y todos me vieron con el pelo malo. Todo el mundo hablaba sobre el cabello y se olvidó de la lesión. Podía mantenerme más tranquilo, relajado y enfocado en mi entrenamiento. No me enorgullezco del cabello en sí mismo, porque era bastante extraño. Pero era una buena forma de cambiar de tema”, reveló.

El camino de Brasil a la final

Brasil no tuvo problemas para pasar la fase de grupos: debutó con triunfo 2-1 frente a Turquía, goleó 4-0 a China y superó 5-2 a Costa Rica. En octavos, venció 2-0 a Bélgica, Inglaterra lo complicó en cuartos con un gol de Michael Owen, pero Rivaldo y Ronaldinho sellaron la remontada 2-1. Mientras en la semifinal, doblegó a Turquía –como en la fase de grupos- por 1-0.

Ronaldo, el ‘Fenómeno’

Ronaldo fue considerado tres veces el mejor jugador del mundo por la FIFA. Anotó 15 goles en los cuatro mundiales que disputó: Estados Unidos en 1994 (en el que no llegó a pisar la cancha), Francia en 1998 (4), Japón y Corea del Sur en 2002 (8) y Alemania en 2006 (3).

