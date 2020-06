Alexander Lecaros: “Me comentan que Autuori habló bien de mí”

Alexander Lecaros llegó a Botafogo en enero en un pase que sorprendió a todos. El pasado domingo, el exjugador de Cusco FC. ingresó en el partido de su equipo contra el Cabofriense y colaboró con una asistencia, además de mostrar buenas cualidades.

Lecaros manifestó que luego de esta buena actuación ha agarrado más confianza. “Con los minutos que tuve, sentí que no desaproveché la oportunidad. Me comentan que el profesor Paulo Autuori habló bien de mí y está contento conmigo”, señaló en entrevista con Radio Exitosa.

PUEDES VER Alexander Lecaros se lució con asistencia de gol en torneo Carioca de Brasil

El mediocampista de 20 años también se refirió al trabajo que viene realizando en Botafogo. “Entré para jugar por derecha, pero en los entrenamientos a veces juego por el lado izquierdo también, como que me van intercalando. Jugar en la altura me favoreció bastante, he ganado un poco de peso en masa muscular porque la diferencia en el choque es bastante acá en Brasil”, aseguró.

Por otro lado, contó parte de la experiencia que es vivir solo en un país ajeno a tan corta edad. “Estoy solo, me compré un cachorro siberiano que se llama Río, para que me haga compañía, tiene dos meses y ya está de mi tamaño. Antes de llegar a Brasil ya tenía la mentalidad de que sí o sí iba a extrañar a mi familia pero me dije que esto es por mi bien y me la tuve que comer para estar tranquilo hoy en día”, sostuvo.

PUEDES VER Alexander Lecaros debutó con triunfo en el Botafogo en amistoso contra el Vitoria ES [VIDEO]

Finalmente, Lecaros expresó que aún no ha tenido contacto con Ricardo Gareca. Además, valoró la convivencia que viene llevando con la estrella japonesa Keisuke Honda.

“No he tenido comunicación con Gareca ni con nadie de la selección pero sé que si sigo haciendo bien las cosas, podría darse la oportunidad de una convocatoria. Todo a su tiempo”, acotó.

“Honda es un crack. Una vez subió un chico de la base y lo primero que Honda le preguntó es si había acabado el colegio, nada de fútbol. Ahí te das cuenta que está en otro nivel”, añadió.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.