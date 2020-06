Entrenador de Cusco FC pide celeridad a FPF para reinicio de la Liga 1

La incertidumbre sobre el reinicio de la Liga 1, también se manifiesta en Cusco FC. Su técnico Carlos Ramacciotti, declaró que las cosas se están improvisando y no se toma en cuenta la planificación de los clubes y los jugadores.

“Teníamos todo preparado para realizar las pruebas en nuestra sede que está cerca una clínica, pero nos hicieron viajar hasta Oropesa, tenemos que ser más solidarios con las determinaciones y que favorezcan a todo el mundo”, dijo el entrenador argentino.

Ramaccioti opinó que hay una excesiva lentitud y poca claridad desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Vale recordar que la Liga 1, se reanudará en Lima como única sede. “Nosotros no sabemos dónde vamos a ir a entrenar en Lima, mudar el equipo no es cosa fácil, no entendemos por qué tardan en definir las cosas”, añadió.

Por otro lado, el complejo deportivo de Oropesa, obtuvo la aprobación de la FPF, para que sea utilizado como centro de entrenamiento del equipo de la Residencial Huancaro. El fortín del Cusco FC cumple todos los protocolos de bioseguridad y hasta el viaje a Lima, será el bunker del equipo aurinegro.

Vale recordar que Cusco FC aceptó las condiciones del reinicio de la Liga 1, firmando una declaración jurada. El otro club de la ciudad, Cienciano, todavía no rubricó el documento.