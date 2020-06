Alianza Lima: Mario Salas se refirió al supuesto interés por Gabriel Costa

Luego de la oficialización de Mario Salas como nuevo entrenador de Alianza Lima tras la renuncia de Pablo Bengoechea, se barajaron algunos nombres que reforzarían al equipo blanquiazul. Uno de ellos era el de Gabriel Costa, el volante uruguayo nacionalizado peruano, que salió campeón con Sporting Cristal en 2018 y que luego el ‘Comandante’ lo llevó a Colo Colo de Chile.

Consultado sobre el posible fichaje de ‘Gabi’ Costa, el técnico chileno contó que no está en los plantes. “No hemos pensado en Gabriel. Bueno, yo pienso en Gabriel siempre y en todos los equipos, porque aparte de ser un muy buen jugador, lo considero una muy buena persona. Pero en estos momentos creo que tiene otros desafíos”, dijo Salas en Al Ángulo.

Sin embargo, Salas reconoció que no lo descartaría en un futuro. “No hemos pensado en él para algún puesto, pero no quiere decir que llegue o no. En el fondo, creemos que en estos momentos estamos buscando otros jugadores”, agregó.

Gabriel Costa fue pieza clave la temporada 2018 en el Sporting Cristal de Mario Salas cuando salieron campeones nacionales. El futbolista de 30 años marcó 25 goles y brindó 19 asistencias en 43 partidos que le valieron ser considerado el mejor jugador del año. Debido a la gran campaña que tuvo con el club rimense, Mario Salas fichó a Gabriel Costa para Colo Colo de Chile en 2019.

