Marcelo Gallardo: “¿Por qué no activar los equipos donde no hay coronavirus?”

El fútbol argentino se suspendió el 17 de marzo y parece lejano su retorno en medio de la pandemia por coronavirus. El aumento de casos por COVID-19 y la extensión de la cuarentena ha generado una incertidumbre para los clubes, entrenadores y jugadores de la Superliga Argentina.

Precisamente, el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, rompió su silencio por primera vez en los 90 días de confinamiento y más de 100 sin entrenamientos. El ‘Muñeco’ se refirió a la paralización del campeonato y afirmó que no encuentra explicación del por qué los clubes del interior no comienzan con los entrenamientos, debido a que en las provincias no hay muchos casos de infectados por el virus.

"Me parece que el fútbol no volverá en el corto o mediano plazo, salvo que haya presiones para que se quiera activar para agosto y jugar para septiembre y me parecería raro. Esto viene para largo. No sé si vamos a jugar durante este año. Pero me hubiese gustado que, cuando se habilitaron algunas actividades, poder haber empezado a compartir información un tiempo atrás para que no sea tan pesado esto que vivimos", dijo Gallardo a Radio La Red.

“¿Por qué no poder activar a los equipos y jugadores que están en provincias donde no hay circulación del virus? ¿Por qué decir que no pueden activar, por qué restringir esa posibilidad? Hace 100 días que entrenan en sus casas, no es normal, el futbolista no puede volver con normalidad, para volver a una competencia, es muy injusto. Pero bueno, tenemos que esperar... Digo, ¿por qué tenemos que mirar afuera?”, agregó.

La última aparición pública del entrenador Marcelo Gallardo fue en la habitual conferencia de prensa después de la goleada por 8-0 de River Plate ante Binacional peruano por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.

