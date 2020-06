Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: horario y canales del partido por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE | juegan este jueves 18 de junio, por la trigésima jornada de LaLiga Santander 2019/2020, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid. La transmisión de este partido estará a cargo de Movistar + y ESPN 2.

La República Deportes te lleva este y otros juegos del fútbol español GRATIS, con una cobertura minuto a minuto de las jugadas, goles, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias. Además, al término de los 90 minutos, puedes consultar el resumen y marcador final del encuentro.

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: previa del partido

El equipo merengue jugará su segundo partido consecutivo como local en el estadio Alfredo Di Stéfano. Este recinto, normalmente utilizado por el equipo filial, Real Madrid Castilla, presenció la fecha pasada el triunfo ante el Eibar, resultado que intentarán conseguir nuevamente contra el cuadro ‘che', que viene de un regreso agridulce a la competencia.

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: ¿Cómo llegan los ‘Galácticos´?

Real Madrid demostró que la larga paralización no le ha pasado factura, pues hace unos días venció sin mayores complicaciones al Eibar. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane no quiere perderle pisada al líder Barcelona, que volvió a ganar esta fecha, por lo que ahora se ubica cinco puntos por encima (aunque con un partido más).

Respecto a las bajas para este partido, todo hace indicar que las molestias de Dani Carvajal, Sergio Ramos y Eden Hazard no son de consideración y podrán estar disponibles para el duelo, pues los tres participaron de la última práctica. Sobre el belga, ‘Zizou’ destacó su entusiasmo para estar presente en el juego.

“Estoy contento con Eden porque después de mucho tiempo parado ha vuelto a jugar y él estaba feliz de poder volver a hacerlo. El parón le ha permitido volver y poder jugar. Es bueno, físicamente está bien y sabemos el jugador que es. La conexión con Karim hay que aprovecharla”, declaró el DT francés.

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: ¿Cómo llegan los ‘Ches´?

Valencia dejó escapar el triunfo ante Levante por el derbi valenciano en el último minuto del partido. El cuadro ‘che’ sufrió un penal durante el tiempo añadido que le aguó la fiesta y le impidió situarse en puestos de clasificación a torneos internacionales.

“El objetivo es hacer un buen partido, intentar ganar, sacar el mejor resultado posible. Va a ser muy exigente”, expresó el técnico Albert Celades en conferencia de prensa.

Contra los blancos, la única baja confirmada es la de Gabriel Paulista, que no figura entre los convocados, por lo que todo hace indicar que Diakhaby tomará su lugar.

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos; Isco, Karim Benzema, Eden Hazard.

DT: Zinedine Zidane

Valencia: Jasper Cillessen; Daniel Wass, Hugo Guillamón, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayá; Ferran Torres, Dani Parejo, Geoffrey Kondogbia, Carlos Soler; Rodrigo Moreno, Kevin Gameiro.

DT: Albert Celades

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: horarios del partido

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos(Washington D.C., Miami, Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Italia: 10.00 p. m.

Francia: 10.00 p. m.

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: ¿En qué canal ver el partido?

Argentina - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil - Fox Premium

Chile - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia - ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica - Sky HD

Ecuador - ESPN Play Sur

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Uruguay - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela - ESPN Play Sur

Estados Unidos - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

España - Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 2, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga

Italia - DAZN, DAZN1

Francia - beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: historial de enfrentamientos

Los últimos diez cruces entre ambos dejan al cuadro madridista un saldo favorable de cinco victorias, tres empates y solo dos derrotas. El triunfo más reciente del Valencia sobre su rival de turno se dio hace más de un año, en tanto que la última vez que robó puntos como visitante fue en el 2017.

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: estadio del partido

El estadio Alfredo Di Stéfano, donde juega como local el Real Madrid Castilla, volverá a albergar un partido del primer equipo por segunda jornada consecutiva. Esto se debe a que se vienen desarollando trabajos de remodelación en el Santiago Bernabéu.

