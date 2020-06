EN VIVO Manchester City vs. Arsenal ONLINE: horario, canal TV cómo, dónde ver partido por la Premier League

Manchester City vs. Arsenal EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 LIVE STREAM este miércoles desde las 14:15 horas (Perú) en el Etihad Stadium por la Premier League.

Recuerda que podrás seguir este partido de la Premier League que será transmitido por ESPN 2 en el Etihad Stadium a través de La República Deportes, donde habrá un minuto a minuto detallado con video de goles y mejores jugadas del duelo.

El entrenador español del Manchester City Pep Guardiola aseguró este martes, en la rueda de prensa previa al partido ante el Arsenal con el que su equipo reanudará la Premier League tras el parón por la pandemia de coronavirus, que “ahora mismo” no piensa “ni en el Real Madrid ni en la Champions”, sino en el duelo ante los ‘gunners’ y en la recuperación de sus futbolistas para el próximo encuentro ante el Burnley.

El técnico catalán arrancó su comparecencia ante los medios deseando a los periodistas que tanto ellos como sus familiares estén bien. Agradeció recuperar su rutina y explicó que vivió la pandemia “del mismo modo que el resto”. “Es un momento complicado para toda la gente que ha perdido familiares o amigos -Guardiola perdió a su madre-, pero tenemos que mantenernos fuertes”, dijo.

Manchester City vs. Arsenal EN VIVO: horarios

- Perú: 2.15 p.m.

- México: 2.15 p.m.

- Ecuador: 2.15 p.m.

- Colombia: 2.15 p.m.

- Bolivia: 3.15 p.m.

- Venezuela: 3.15 p.m.

- Chile: 3.15 p.m.

- Paraguay: 3.15 p.m.

- Argentina: 4.15 p.m.

- Uruguay: 4.15 p.m.

- Brasil: 4.15 p.m.

. España: 9.15 p.m.

Pep Guardiola aseguró que el Manchester City se adaptará “lo más rápido posible” a la exigencia de jugar cada tres días, una vez que la “Premier League decidió volver a jugar”.

“Este miércoles veremos el nivel del equipo y desde ahí veremos qué podemos mejorar. Todos los equipos hemos tenido solo tres semanas o tres semanas y media, de preparación. Es lo que hay. Todos sufrimos durante este periodo, personal y económicamente, y tenemos que adaptarnos”, apuntó.

Manchester City vs. Arsenal EN VIVO: canales

- Perú: ESPN 2, ESPN Play

- Argentina: ESPN 2, ESPN Play

- Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

- Brasil: Fox Premium

- Chile: ESPN 2, ESPN Play

- Colombia: ESPN 2, ESPN Play

- Costa Rica: SKY HD

- Ecuador: ESPN Play Sur

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

- España: Movistar+ Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

- Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

- Venezuela: ESPN Play Sur

Ante el Arsenal, Pep se reencontrará con Mikel Arteta, su ayudante en el Manchester City. “Me hace ilusión verle otra vez, es una de las personas más agradables que he conocido nunca. Nos conocemos el uno al otro, él lo sabe todo de nosotros. Es parte importante de nuestro éxito reciente. Nos ayudó a ser quien somos”, destacó.

Manchester City vs. Arsenal EN VIVO: posibles alineaciones

Manchester City:

Ederson; Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchnko; Kevin De Buyne, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Sergio Agüero, Raheem Sterling. DT: Pep Guardiola.

Arsenal:

Bernd Leno; Héctor Bellerín, David Luiz, Shkodran Mustafi,Kieran Tierney; Dani Ceballos, Granit Xhaka; Nicolas Pépé, Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang; Edward Nkeitah. DT: Mikel Arteta.

EN VIVO Manchester City vs. Arsenal: pronósticos

Manchester City 1.30

Empate 6.00

Arsenal 8.00

De acuerdo a información de Sofascore, cuando la cuota del Manchester City es de 1.30 suele ganar el 80% de los partidos. El equipo de Pep Guardiola es el claro favorito ante el Arsenal.

EN VIVO Manchester City vs. Arsenal: enfrentamientos

Arsenal 0-3 Manchester City

Manchester City 3-1 Arsenal

Arsenal 0-2 Manchester City

Arsenal 0-3 Manchester City

Manchester City 3-0 Arsenal