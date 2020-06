Barcelona vs. Leganés EN VIVO: canal, hora y cómo ver el partido de

Barcelona vs. Leganés EN VIVO ONLINE por la jornada 29 de LaLiga española 2020. Este martes 16 de junio desde las 3:00 p.m. (Perú) y 10:00 p.m. (España). La transmisión EN DIRECTO estará a caro de DirecTV, Movistar LaLiga, Mitele Plus y Movistar +.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: ¿Dónde ver ONLINE GRATIS TV el partido de LaLiga?

Para seguir el Barcelona vs. Leganés vía INTERNET ONLINE GRATIS deberán engancharte a la web de La República Deportes que te llevará EN DIRECTO el minuto a minuto del partido. Además, tras el encuentro podrás encontrar el resumen y goles de la jornada de LaLiga.

PUEDES VER Clasificación de LaLiga 2020: Real Madrid y Barcelona siguen luchando por la punta de la tabla de posiciones

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: ¿Cómo llegan los ‘azulgranas’?

Barcelona disputará su primer partido en el Camp Nou luego de más de tres meses de paralizarse LaLiga española. Para el duelo de este martes llega habiendo ganado 6 de sus últimos 7 encuentros ligueros (1 derrota), donde ha perdido únicamente frente al Real Madrid (2-0).

Como local, el cuadro dirigido por Quique Setién, ha sumado 14 partidos seguidos sin perder (13 victorias y 1 empate), estos resultados le permiten al elenco culé mantenerse en en la cumbre de la tabla de posiciones, pero con sólo 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid (2º). Cualquier resultado que no sea la victoria podría hacerle perder el liderato

🗣️ @MartinBraith: "Tengo ganas de enfrentarme al Leganés"



📹 El delantero danés ha hablado del reencuentro ante sus excompañeros pic.twitter.com/VkHuOMIUbw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 15, 2020

PUEDES VER Lionel Messi y el inédito récord que logró con el Barcelona en LaLiga

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: ¿Cómo llegan los ‘pepineros’?

Al frente estará el Leganés que viene de una racha de no haber ganado en 5 de sus últimos 6 encuentros de Liga Santander (2 empates y 3 derrotas). En su última aparición cayó en casa 2-1 ante Real Valladolid.

Como visitante, los 'pepineros’ vienen de ponerle fin a 13 partidos seguidos sin ganar (5 empates y 8 derrotas), una victoria que no sirvió mucho pues se encuentra en puestos de descenso (19º).

🎙RUEDA DE PRENSA | Javier Aguirre: "Hay que salir a ganar el partido, no hay otro plan" #BarçaLeganés — C.D. Leganés (@CDLeganes) June 15, 2020

PUEDES VER LaLiga anuncia que tomará acciones penales por el hincha que invadió el Barcelona vs. Mallorca

¿Qué canal transmitirá Barcelona vs. Leganés EN VIVO EN DIRECTO por LaLiga?

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Brasil: ESPN Brasil

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en República Dominicana: Sky HD, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en El Salvador: Sky HD

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Alemania: DAZN

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Italia: DAZN

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Panamá: Sky HD

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Paraguay: Tigo Sports+

-Barcelona vs. Leganés EN VIVO en España: Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar Laliga 2

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde ver Barcelona vs. Leganés EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para ver Barcelona vs. Leganés EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la App de DirecTV. El aplicativo del canal DirecTV Sports transmitirá EN DIRECTO ONLINE el partido de la Liga Santander.

¿A qué hora comienza Barcelona vs. Leganés EN VIVO ONLINE?

Barcelona vs. Leganés protagonizarán un atractivo duelo este martes 16 de junio por la jornada 29 de la Liga Santander. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 3.00 p. m. (Perú) y 10:00 p.m. (España). Aquí te presentamos la hora de inicio en distintos países:

Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Perú: 3.00 p. m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Colombia: 3.00 p. m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Ecuador: 3.00 p. m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Argentina: 5.00 p. m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Chile: 5.00 p. m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Uruguay: 5.00 p. m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO en México: 2.00 p. m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO en España: 10.00 p. m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Francia: 10.00 p. m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Estados Unidos (Miami): 4.00 p. m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO en Estados Unidos (Nueva York): 4.00 p. m.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.