“Ya no quería saber nada”, Óscar Vílchez recordó lesión que lo alejó del fútbol por dos años

Óscar Vílchez, mediocampista de Alianza Universidad, se ha convertido en una pieza clave para el técnico Ronny Rebollar. El futbolista de 34 años llegó la temporada pasada al club de Huánuco y, en las seis primeras fechas de LaLiga 1 2020, colaboró con el equipo para posicionarse en el primer lugar del campeonato con 16 puntos.

Durante una entrevista con ESPN, ‘Neka’ reveló que estuvo a punto de dejar al fútbol luego de romperse los ligamentos de la rodilla derecha en 2007. A finales de aquella temporada, Vílchez sufrió esa terrible lesión que lo alejó por dos años de las canchas. Cuando ya pensaba en el retiro, Óscar confesó que su hermano Walter Vílchez lo ayudó para que continuara con su pasión.

“Mi hermano (Walter Vílchez) estaba jugando en el Puebla en México. Yo ya estaba retirado del fútbol, estaba planeando estudiar, enfocándome en otras cosas. Él me invita a pasar unos días allá, algo así como con engaños. Yo ya no quería saber nada. Resulta que me esperaban unos muy buenos médicos y fisioterapeutas, quienes me devolvieron la esperanza", contó.

Luego de ser operado en México, Óscar volvió a Lima y le pidió al técnico argentino Gustavo Costas, quien lo hizo debutar en 2003, entrenar con el plantel mientras se recuperaba de la lesión. El DT aceptó y tras buenas actuaciones en las prácticas, Alianza Lima decidió nuevamente contratarlo.

“Al regresar a Lima, me di con la sorpresa que en Alianza estaba la persona que me había hecho debutar, que era Gustavo Costas y el profesor Alexis Cortés que era su preparador físico. Les pedí por favor para entrenar allí mientras me recuperaba. Me dijeron que sí. Mientras iba entrenando, ellos iban necesitando gente en los entrenamientos, en los partidos de práctica y me fueron poniendo de a poquitos", agregó.

“Parece que les gustó la manera de cómo estaba afrontando (la recuperación) y me dieron la facilidad de volver. Me costó bastante. El estar alejado dos años del fútbol te genera un poco de temor en ciertas jugadas”, concluyó.

DATO: Oscar Vílchez ganó tres títulos nacionales con Alianza Lima: 2003, 2004 y 2017.

