“Les vamos a meter siete”, entrenador del Mallorca recordó amenaza de Messi

Barcelona y Mallorca se enfrentan este sábado en el estadio San Boix por la reanudación de LaLiga Santander, luego de tres meses por la pandemia del coronavirus. El partido servirá para que Lionel Messi se vuelva a ver las caras con el entrenador rival, Vicente Moreno, con quien tuvo un altercado en diciembre del año pasado.

A los 36 minutos del encuentro jugado en el Camp Nou, Messi recibió una dura falta de Joan Sastre quien golpeó su rodilla derecha desde atrás y cayó sobre el campo. El técnico del Mallorca protestó y reclamó al árbitro por una simulación. Pero, el capitán del Barza se recompuso y le increpó al DT.

El duelo acabó con triunfo por 5-2 a favor del Barcelona y el estratega arremetió contra el ‘10’ en rueda de prensa. "Hay jugadores que están en una burbuja y no se puede razonar con ellos. Para unas cosas es un jugador diferente, y para otras es una persona como otra cualquiera", señaló.

Seis meses después, Vicente Moreno rememoró aquella discusión con Messi previo al enfrenamiento por LaLiga. “Hay una acción que pasa desapercibida. Pero es Messi. Hubo una falta, que después viendo las imágenes, es falta. Hay que reconocerlo, pero a mí en directo no me pareció. Se lo dije al árbitro y a Messi no le pareció bien. Hubo un intercambio de palabras sin más”, explicó en el canal de youtube del periodista Edu Pino.

Tras el pitazo del primer tiempo, Messi y Moreno volvieron a cruzarse camino a los vestuarios. "La anécdota sucedió en el pasillo de vestuarios. Messi me dijo que nos iba a meter siete. Le decía a Luis Suárez, a estos hay que meterles siete. De hecho mis jugadores me decían que el culpable de la derrota había sido yo porque había enfadado a Leo. Es el mejor del mundo, fíjate el carácter que tiene", concluyó.

