Ricardo Gareca: revelan los motivos por su fobia al color verde y las canciones de Marc Anthony

Las cábalas de Ricardo Gareca en los partidos determinantes que asumirá su equipo no son una novedad; sin embargo, no solo practica esas costumbres con la selección peruana, pues dos de sus exdirigidos, Donny Neyra y Jesús Rabanal, revelaron que el ‘Tigre’ viene haciéndolo desde que dirigía a Universitario.

En una larga y divertida conversación en el canal de Youtube de Jorge Solari, los exjugadores del club de Ate confesaron que el técnico argentino tomó decisiones en el equipo merengue para evitar malos resultados.

“Me compré unos chimpunes verdes, tenían descuento y como no siempre tenían esos precios me los llevé. (....) El 'profe’ me vio en el campo y me dijo ‘sácate los chimpunes’. Tuve que entrenar con mis zapatos viejos”, inició Rabanal.

Por su lado, el ‘Bidón’ Neyra contó la verdadera razón por la que el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca evita tener contacto con ese color antes de asumir un partido importante, recordando su etapa en el Velez Sasfield.

“¿Saber por qué le tiene fobia al color verde? Por el Deportivo Cali. Fuera que era entrenador y todo, contaba sus experiencias y ‘el verde imposible’, siempre decía (....) Fue a Palmeiras y cambió todo a color azul”, enfatizó.

En cuanto a las canciones de Marc Anthony, contaron que todo empezó en los entrenamientos en el Estadio de Ate en la prueba de sonido para el concierto del artista. “Nosotros estábamos entrenando. Perdimos el partido y desde ahí ni más”, expresó Jesús Rabanal.

“Él (Ricardo Gareca) tenía la costumbre de poner música en el bus y solo ponía música romántica y cumbia”, añadió Donny Neyra, quien, además, sostuvo que era el ‘favorito’ del ‘Tigre’.

