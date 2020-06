Germán Alemanno sobre el coronavirus en Perú: “Le pusieron un precio a la vida”

Germán Alemanno contó la difícil situación que se vive en el Perú a causa del coronavirus. El exjugador de Universitario de Deportes, quien vive en el país hace 11 años, reveló un duro episodio que le tocó pasar con un familiar cercano.

“El suegro de mi cuñada se enfermó, fueron a una clínica privada y le dijeron que tenía COVID-19, lo llevaron a un hospital y lo metieron con gente que tenía el virus, pero le hicieron el examen en el Ministerio de Salud y finalmente le dio negativo”, expresó para Radio Mitre.

Luego de esta difícil situación, el ‘Puflo’ reveló que este familiar contagió a su esposa, quien debía ser internada por su grave estado de salud. Sin embargo, en la clínica le pidieron 40.000 soles para esto. Cuando lograron recaudar el dinero, fue demasiado tarde.

“Acá el sistema está saturado. Hoy no te morís por la enfermedad, te morís porque no te pueden atender por otra enfermedad, porque los hospitales ya no tienen camas y las clínicas privadas no te atienden”, afirmó el ahora representante de futbolistas.

Asimismo, sostuvo que vive atemorizado de salir a la calle y realizar tareas básicas como sacar la basura, debido a que puede poner en peligro a su familia ante un posible contagio.

“El sistema de salud público es muy malo, uno se quejó toda la vida en Argentina pero estamos a años luz. Acá, si no tienes plata te morís. Le pusieron un precio a la vida”, sentenció.

