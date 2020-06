Cindy Novoa le reclamó a Martín Vizcarra un poco más de esfuerzo

Cindy Novoa es una de las futbolistas más queridas no solo por los hinchas de Universitario, sino por los seguidores del balonpie femenino. La delantera que se desvinculó de la ’U’ reclamó a través de sus redes sociales que su familia está sufriendo en este estado de emergencia por el coronavirus.

A través de Twitter, Cindy Novoa confirmó que pese al complicado estado económico de su familia, ningún bono del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha llegado a su hogar.

PUEDES VER El mensaje de Luis Advíncula contra el racismo que no se vio mientras celebraba su gol

“Así salga bono universal, bono planeta, bono mundo, mi madre no ha sido beneficiada en ninguno de los bonos, viuda con 3 hijos, yo soy la mayor. Con ingresos de negocios (cerrados por la cuarentena), acatando el estado de emergencia con toda la disposición”, compartió en sus redes.

Cindy Novoa agregó que Martín Vizcarra debe esforzarse mucho más para las familias necesitadas del Perú, las cuales sufren en esta pandemia de coronavirus.

Este miércoles a exjugadora de Universitario de Deportes también alzó la voz sobre por qué no hay información sobre el regreso del fútbol femenino en el Perú.

PUEDES VER Selección peruana mantiene puesto 21 en la actualización del ranking FIFA

“Todo es muy complicado porque esta sociedad, aunque no lo quiera reconocer, es muy machista, pero solo queda afrontar las cosas de la mejor manera. En todo el mundo, el fútbol femenino cada día se está haciendo muy fuerte, pero acá, en Perú, aún no creen y no le ponen mucho interés al desarrollo de esta disciplina”, manifestó la mejor jugadora del 2019.

"Con el sueldo de un futbolista de cualquier equipo del medio local, se podría pagar la planilla de todo un equipo femenino. Y es que cada futbolista mujer de los principales equipos ganan entre 700 y 1000 soles, por ahí alguna propina y pasajes extra, pero nada más”, puntualizó Novoa.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.