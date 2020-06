WWE: Vince McMahon estaría molesto por disputa entre dos luchadores

A Vince McMahon le gusta mantener un control casi total de todo lo que ocurre en WWE. Es por eso que el reciente conflicto que han protagonizado el excampeón mundial Randy Orton con la estrella de NXT, Tomasso Ciampa a través de Twitter, puede haber molestado de sobremanera al presidente de la empresa más grande lucha libre en el mundo.

Según el periodista especializado en lucha libre, Bryan Álvarez, este hecho es uno de los que más molesta a Vince McMahon. “La impresión que tengo todo esto es que Vince McMahon no está muy feliz de que ese encontronazo haya pasado. Para todos aquellos no lo sepan, hay unas reglas en WWE, y las hace Vince. Y Vince odia cuando los chicos o las mujeres, sea quien sea, hacen algo que da a entender que va a ocurrir una lucha que él no va a programar ni presentar”, indicó.

Esto se dio luego de los rumores sobre una futura rivalidad entre Randy Orton y Tomasso Ciampa provocados por el altercado que tuvieron en Twitter. Resulta que luego del evento de NXT llamado ‘Takover: In your house’, Orton realizó un comentario irónico en su cuenta de Twitter.

“¡Escuché que NXT TakeOver: In Your House fue grandioso! Me estoy palmeando la pierna por ustedes, chicos. Sinceramente”, señaló Orton haciendo alusión a la costumbre de los luchadores de NXT de palmearse la pierna para imitar el sonido de las patadas.

Ciampa no demoró en contestar. “A mi hija le ha estado costando trabajo dormirse. Afortunadamente encontré la solución: luchas de Randy Orton... Mucho mejor que los somníferos. Sinceramente”, comentó el excampeón de NXT.

My daughter has been having trouble sleeping. Luckily I found a remedy. Randy Orton matches. Better than NyQuil. Sincerely #AnEntireLockerRoomWhoBustedTheirAsses https://t.co/r2HN5TjwOY — BLACKHEART (@NXTCiampa) June 8, 2020

Esto desató una serie de rumores en internet, los que indicaban que se venía preparando una lucha entre ambos. Al parecer, Vince McMahon no tendría interés alguno en dicho combate.

Randy Orton y Tomasso Ciampa. Foto: EWretling

