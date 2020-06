Hohberg reveló que hablaron con Gregorio Pérez sobre su situación

Gregorio Pérez es el actual técnico de Universitario de Deportes, pero sus 72 años complican su regreso a la Liga 1 del fútbol peruano para dirigir, pues se encuentra en edad de riesgo en caso de contraer el coronavirus.

Ángel Comizzo, último entrenador que sacó campeón a Universitario de Deportes en el 2013, ha sido nombrado esta semana como el posible reemplazante de Gregorio Pérez. Alejandro Hohberg se pronunció sobre esta incertidumbre.

El extremo de Universitario confesó que ese tema se ha tocado con Gregorio Pérez. “Hemos sido sinceros con él en el sentido que no hemos conversado con nadie. No tenemos plan B”, aseguró Hohberg en un Instagram Live con César Vivar.

Las personas mayores de 65 años pueden trabajar en sus centros laborales de manera física firmando una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad por su estado de salud. Esta excepción según el D.S. Nº 083-2020-PCM abre la puerta a que Gregorio Pérez sí pueda dirigir a Universitario.

“Espero volver, porque soy un hombre de fe, regresar a Perú. Si no es así, igualmente estoy agradecido, aunque se puede truncar un sueño. Muchos pueden pensar que lo mío es demagogia, pero no es así, es lo que siento. Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. Espero que sea porque realmente no pueda hacerlo producto de la edad”, compartió Pérez a Movistar Deportes hace algunos días.

Según el diario Líbero, Gregorio Pérez habría aceptado firmar la declaración jurada del Gobierno para no movilizarse por las calles al ser una persona de riesgo, pero para la administración de la ‘U’ no sería suficiente, puesto que, el administrador Carlos Moreno indicó que buscan una excepción de responsabilidades al 100 %, en todos los aspectos.

