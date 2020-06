Sevilla vs. Real Betis [EN VIVO]: Cómo y dónde ver el partido de LaLiga

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO HOY miércoles 10 de junio desde el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en partido correspondiente a la fecha 28 de LaLiga Santander. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN 2 y Movistar+. Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

El Derbi sevillano será el primer encuentro que se realizará en la Primera División del fútbol español tras la crisis por el coronavirus y será a puertas cerradas, sin presencia de los hinchas. A esto hay que agregar que el campeonato ha estado paralizado por tres meses y los clubes recién han vuelto a entrenar hace algunas semanas y es una incógnita cómo sea el rendimiento de los futbolistas.

El Sevilla sacó un meritorio empate en el Wanda Metropolitano (2-2) ante el Atlético de Madrid, con el que mantuvo la tercera plaza en la clasificación, y el Betis le ganó al Real Madrid en el Villamarín (2-1), resultado que devolvió la ilusión para retomar la escalada hacia puestos europeos.

Los ‘blanquirrojos’ aparecen en la tabla con catorce puntos más que el Betis, aunque en estos partidos ese dato cuenta poco y más con el factor de apoyo de la grada perdido, como se puede comprobar desde que se reanudó la Bundesliga, con mejores resultados para los visitantes.

El equipo que dirige Julen Lopetegui se ha beneficiado de la recuperación durante el obligado parón del centrocampista Fernando Reges, uno de los indiscutibles para el técnico vasco pero que se hubiera perdido en marzo el derbi por lesión.

El problema ahora es el estado de Lucas Ocampos, el máximo goleador del conjunto pero que en los últimos días ha estado mermado físicamente, por lo que una posible ausencia en el once titular sería suplida por Jesús Fernández 'Suso', Oliver Torres o Munir El Haddadi.

El Betis, por su parte, inicia su particular recta final liguera en pos del lejano objetivo europeo fijado a comienzo de la temporada y, para ello, además de lo mucho que supone en moral y autoestima el derbi, no tiene excesivo margen para errores que amplíen la distancia de doce puntos con los puestos de Europa League, ya que los béticos cuentan con 33 puntos en duodécima posición.

El DT del equipo, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', va con casi todo, con la excepción del delantero Juanmi Jiménez, en la fase final de su recuperación de una operación de fascitis plantar; y de Javi García, quien padece una elongación en un gemelo que le tendrá de bajas unos siete días.

La solvencia atrás, talón de Aquiles de los béticos esta temporada, será clave para las opciones verdiblancas y para hacer valer el factor desequilibrante que pueden suponer arriba jugadores como el francés Nabil Fekir, gran baza del Betis, de Sergio Canales o del capitán Joaquín Sánchez o el extremo Cristian Tello, autor del gol de la victoria ante los madridistas.

Con información de EFE

Sevilla vs. Real Betis: Probables alineaciones

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Jordán; Franco Vázquez, Éver Banega, Óliver Torres; y De Jong.

Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Canales, Guido Rodríguez, Guardado, Joaquín o Tello; Fekir y Loren Morón.

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de la LaLiga? | Mapa

El lugar donde se disputará el Sevilla vs. Real Betis EN VIVO por la fecha 28 de LaLiga es en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el barrio de Nervión de Sevilla, España.

