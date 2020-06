Pau Gasol: “Me gustaría ver que el número de contagios en Perú se reduce”

Pau Gasol pasa el confinamiento por el coronavirus en Estados Unidos, tierra de su esposa, Catherine McDonnell. El mejor basquetbolista español de todos los tiempos, y estrella de la NBA, no solo se ha ocupado de cuidarse junto a los suyos, sino que ha impulsado campañas benéficas en su país. Estas se suman a las que ha desarrollado desde hace varios años en su fundación, de alcance más global.

“Con Rafael Nadal y la Cruz Roja creamos una iniciativa que se llama ‘Nuestra mejor victoria’. Trazamos el reto de unir al deporte con sus aficionados para ayudar a las personas más afectadas en España. Nos marcamos 11 millones de euros como meta y hemos levantado más de 14. Las consecuencias de esta emergencia están siendo más graves de lo que podíamos pensar”, advierte el ala-pívot, de 2,13 metros, en una videollamada exclusiva con La República.

—¿Cómo enfrentar este momento?

Esta situación, por difícil y dura que sea, también presenta oportunidades y necesidades a las que debemos de prestar atención. En estos momentos de necesidad, esas personas que somos admiradas, queridas, tenemos que dar un paso adelante y devolver todo ese cariño con esfuerzos unidos para ayudar a los más vulnerables.

—Hace dos semanas, EE. UU. se sacudió por otro motivo: la muerte de George Floyd, que ha generado protestas en muchos lugares.

Es una situación muy arraigada en este país, que en cierta medida también se da en otros. Y es un tema muy sensible, por las brutalidades e injusticias sociales que se ven, a nivel ya sistemático. Se está viendo una respuesta que creo necesaria para cambiar esta situación tan horrible, que no es solo por los asesinatos que se han visto últimamente, como los de George Floyd (en Minneápolis, el 25 de mayo), Ahmaud Arbery (en febrero en Georgia) y tantos otros. Se debe trabajar para que haya cambios en forma conjunta, no solo con la comunidad afroamericana, sino con todas las demás que viven acá.

Academia para todos

Gasol se rehabilita hoy de una lesión que no merma sus ganas de seguir agigantando la leyenda que lo erige como bicampeón de la NBA con Los Angeles Lakers (2009 y 2010), seis veces elegido para el Juego de las Estrellas de la liga, Novato de Año (2001, con Memphis), monarca con su selección en el Mundial de Japón 2006 y triple medallista olímpico (plata en Beijing 2008 y Londres 2012, bronce en Río 2016).

“Cuando estaba a punto de empezar la temporada con Portland, me resentí del pie, así que debí operarme en Barcelona en diciembre. Este confinamiento me está dando más tiempo para recuperarme. Las sensaciones son buenas, pero debo dar muchos pasos para seguir avanzando y descubrir si ese hueso se solidifica y me permite hacer una vida normal, pero sobre todo volver a practicar al más alto nivel”, añade el catalán, de 39 años.

—¿Cómo analiza su carrera desde que fue elegido en el Draft de la NBA en 2001?

Soy un privilegiado de haber tenido una carrera tan larga desde mi llegada a los EE.UU. Fue justo después del ataque a las Torres Gemelas. Un momento difícil. Y ahora estoy con la incertidumbre de si mi cuerpo me va a dejar jugar un poquito más, y llegar a unos quintos Juegos Olímpicos. He vivido capítulos maravillosos al ganar campeonatos, compartir con Marc (su hermano), que tuvo su momento especial en el Juego de las Estrellas de 2015, cuando dimos ese salto inicial, siendo los primeros hermanos en hacerlo. También al haber puesto a nuestro país en lo más alto del mundo.

—Sabemos que hoy también está empeñado en otros planes…

Estamos montando la Pau Gasol Academy virtual (del 28 de junio al 4 de julio) con el patrocinio del Banco Santander y otros colaboradores. Queremos hacer la academia de baloncesto virtual más grande de la historia. Todas las personas tendrán acceso a ella, independientemente de la edad, de forma gratuita. Así que cualquier aficionado que quiera aprender con grandes jugadores y entrenadores de primer nivel, está invitado. En la fundación seguimos en nuestra lucha contra la obesidad infantil.

—¿Qué conoce de Perú?

De Perú conozco, sobre todo, la gastronomía, de la que soy un gran aficionado. Siempre he visto que en Lima hay grandes cocineros, buenos restaurantes. Me encanta la fusión peruano-japonesa. Me gustaría visitarlos para ir a Machu Picchu, que sería una experiencia única.

—¿Y alguna personalidad peruana?

Vargas Llosa es una eminencia mundial, aunque no he tenido el gusto de conocerlo. Hace 12 años me aficioné a la ópera y conocí a Juan Diego Flórez. Lo he visto en directo y cené con él en el Festival de Música de Peralada (Girona), donde actuó el año pasado. Hizo un solo con su guitarra y fue adaptando el “Cucurrucucú Paloma”. ¡Espectacular! Nos sentamos juntos en la cena, así que nos reímos mucho. Soy uno de los embajadores de ese festival y también lo había visto en Los Ángeles y en El Liceo de Barcelona. Le tengo un cariño muy grande. Es un genio y de los grandes cantantes de ópera.

—El país vive hoy instantes especialmente duros por la COVID-19

Perú está siendo muy afectado. Mando mensajes de precaución, de responsabilidad, de cuidados hasta que podamos tener más formas de protegernos. Me gustaría ver que el número de contagios en Perú se reduce, que las muertes sean las mínimas posibles. Sobre todo, que la población vulnerable sufra lo menos posible. Quiero mandar mucha fuerza y mucho ánimo.

Su dolor por Kobe, el “hermano mayor”

"Fue una pérdida muy grande, trágica, repentina… Lo más cercano que he tenido nunca a un hermano mayor, una persona con la que contaba para muchas cosas. Si le sumas la pérdida de su hija de 13 años junto a la suya, hace que sea muchísimo mayor. El mundo conocía a Kobe Bryant desde cierta distancia, pero yo conocía a uno mucho más cercano. Es una pérdida que aún estamos digiriendo cada día. Duele mucho”, confiesa Gasol sobre la muerte de la “Mamba” en enero.

Pau Gasol y Kobe Bryant. Foto: Andrew D. Bernstein

Según el español, “el nivel de excelencia, de exigencia, de predicar con el ejemplo, en que se basaba la mentalidad de Kobe, lo vimos también en el documental de Michael Jordan, The Last Dance”.

—¿Jordan es el mejor de la historia?

Jordan fue mi ídolo y para mí es el mejor de la historia. Pero eso también tiene que ver con que coincidió con mi época de aficionado. Y lo alcancé a enfrentar también. Si hubiera coincidido con Kareem Abdul-Jabbar hubiera dicho que es el mejor, y si hubiera coincidido más con ‘Magic’ Johnson o Larry Bird, también. O si fuera más jovencito igual diría de LeBron James o Kobe Bryant.

