Gregorio Pérez: “Me va a doler si no puedo regresar a Perú, pero tendré que aceptar la realidad"

Además de los problemas generados por las recientes administraciones, Universitario de Deportes podría perder al entrenador Gregorio Pérez, quien adelantó que debido a su edad y al riesgo a contraer el coronavirus, hay posibilidades de que no regrese al país para dirigir a los merengues.

Pese a la predisposición del estratega de 72 años y su evidente compromiso con la 'U', el riesgo que le generaría la pandemia de la COVID-19 sería determinante para que la presente gestión determine que no continúe con sus servicios.

“Espero volver a Perú, porque soy un hombre de fe. Si no es así, igualmente estoy agradecido, aunque se puede truncar un sueño. Muchos pueden pensar que lo mío es demagogia, pero no es así, es lo que siento. Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. Espero que sea porque realmente no pueda hacerlo producto de la edad”, declaró Gregorio Pérez a Movistar Deportes.

El DT de Universitario manifestó que está dispuesto, junto a su familia, a firmar la declaración jurada en la que se responsabilizaría por su estado de salud, sin embargo, la administración consideraría que no sería suficiente.

En cuanto al presente del país en medio de la crisis sanitario por el coronavirus, Gregorio Pérez contó que se encuentra pendiente de las estadísticas de afectados, pues señaló que quiere conocer el ambiente donde laborará.

“Estoy expectante de lo que pasa en el país, sobre las lamentables muertes y el incremento de los infectados que hay. Eso de todas maneras genera preocupación. No puedo estar ajeno en donde mi abrieron las puertas para poder trabajar”, sostuvo el ‘Goyo’.

