Johana Cubillas tras ver el Perú vs. Bulgaria de 1970: ”(El ‘Nene’) fue un fuera de serie”

Latina transmitió este domingo el Perú vs. Bulgaria del Mundial México 1970, el primer triunfo de la selección en la historia de los mundiales. La Bicolor, dirigida por Didí, logró una remontada histórica por 3-2, tras ir cayendo 0-2, gracias a los tantos de Alberto Gallardo, Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas.

Precisamente, la hija del ‘Nene’, Johana Cubillas, fue una de las personas que vio por primera vez un partido de la selección peruana de aquel mundial. Pese a los problemas que haya tenido con él, Johana confesó que se le escarapeló el cuerpo ver jugar a su padre.

“Anoche, por primera vez, vi un partido completo de Perú en ese Mundial de México 70 y realmente se me escarapeló el cuerpo ver lo bien que jugaba mi papá y los otros jugadores como Challe, Mifflin, Chumpitaz, 'Perico' León, Gallardo... Fue una sensación única, muy emocionante ver un partido completo de mi padre de hace 50 años", dijo Johana a Ovación.

“Lo de mi papá con la pelota siempre fue espectacular, tremenda habilidad que tenía para jugar al fútbol. Tenía un don que muy pocos poseen. Pero no solo él, los demás también tenían mucha calidad y sinceramente me alegró mucho verlo jugar y siento un tremendo orgullo que mi papá haya sido uno de los mejores futbolistas del mundo. Podré tener algunos inconvenientes con él; sin embargo no puedo dejar de reconocer que fue un fuera de serie como jugador”, agregó.

Aquel triunfo histórico por 3-2 de Perú sobre Bulgaria fue un 2 de junio de 1970. Dos antes (31 de mayo), la región de Áncash sufrió uno de los terremotos más duros de la historia del Perú, que dejó más de 50.000 fallecidos.

